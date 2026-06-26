Классика без фраков

3 и 4 июля в Самаре на нескольких городских площадках состоится фестиваль камерной инструментальной музыки «Лука-Фест». Финальным событием мероприятия станет уличный концерт «Музыкальный дебош», который начнется 4 июля в 18:30 на набережной около ресторана «Перчини».



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В концертной программе примут участие семь молодых российских музыкантов, среди которых артисты ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета, Московской филармонии и оркестра Теодора Курентзиса. Ведущим встречи выступит автор профильного канала «Страдивали» Саша Островский. Организаторы не раскрывают точный список произведений, однако заявляют, что формат выступлений представит классическую академическую музыку с новой стороны.

Проект носит благотворительный характер — концерт организован в поддержку Фонда Константина Хабенского. Музыкальное выступление будет доступно для всех жителей и гостей города, гуляющих по набережной, а также для посетителей ресторана. Для размещения внутри ресторана и на веранде действует система предварительного бронирования.

Подробнее о фестивале читайте в материале «Музыка со смыслом».