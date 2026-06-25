Музыка со смыслом

3 и 4 июля в Самаре впервые пройдет фестиваль камерной музыки «Лука фест», объединяющий три уникальные программы для зрителей любого возраста. Главной особенностью события станет не только экспериментальный выбор площадок, но и важная социальная миссия: часть средств от продажи каждого билета будет направлена в Благотворительный фонд Константина Хабенского. Организаторами фестиваля выступили братья Евгений и Михаил Фейманы.



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«Идея лежала на поверхности: у Михаила была готовая музыкальная программа, которую он буквально прожил, а я полностью взял на себя организационную часть, — рассказывает Евгений. — Подобные успешные фестивали уже давно и масштабно развиваются в Перми, Екатеринбурге, Иркутске и Калининграде. Самара — мощный город-миллионник, который точно не уступает другим. Наша публика заслуживает свой собственный, качественный музыкальный проект».

Стимулом для старта проекта, по словам организаторов, стал пример преображения других регионов. «Нас очень вдохновил кейс Алупки в Крыму, — делится Евгений. — Мы увидели, как город визуально и культурно изменился всего за несколько месяцев после запуска фестиваля классической музыки, идейным вдохновителем которого выступил Герман Греф. Это доказало, что высокая музыка способна менять пространство и атмосферу вокруг себя. Этот импульс обновления мы хотим принести и на самарские площадки».

Программа фестиваля рассчитана на два дня и охватит три городские локации, каждая из которых продиктовала свое музыкальное настроение. «Филиал Третьяковской галереи стал для нас отправной точкой, — объясняет Михаил Фейман. — Мы решили сосредоточиться на принципах музея и его строгости в отборе произведений для коллекции. В нашей „музыкальной коллекции“ собраны абсолютные шедевры, которые редко звучат в одном концерте: два струнных секстета Брамса, обрамленные музыкой Баха и Штрауса. Нам важно показать преемственность поколений немецкой школы. Программу мы назвали „Le Six“ („Шестерка“). В истории музыки было много союзов — от нашей „Могучей кучки“ до французского объединения „Les Six“ в начале XX века. Учитывая состав струнного секстета — шесть человек на сцене — и нашу многолетнюю дружбу в жизни и в профессии, это название подошло идеально».

Вторым аккордом станет интригующий перформанс «Квартет, которого нет» в галерее «Виктория». «Идея этой программы родилась год назад, — рассказывает Михаил. — В ее основе — сам процесс создания искусства и тот импульс, который заставляет композитора разрушать рамки. Мы решили представить публике программу из одночастных и недописанных шедевров для струнного квартета. Из этих музыкальных „осколков“ мы собрали полноценное произведение. Оно покажет слушателю, как простота и чистота высказываний Шуберта, Веберна и Карманова перекликаются друг с другом сквозь две сотни лет».

Финальная, самая неформальная часть фестиваля — «Музыкальный Дебош» — развернется прямо на самарской набережной, в ресторане «Перчини». Здесь академическая музыка выйдет за пределы строгих концертных залов к самой Волге.

Для организаторов изначально было принципиально сделать этот проект благотворительным.

«Делать коммерцию на культуре, на наш взгляд, — утопия, — объясняют Евгений и Михаил. — Благотворительная миссия позволяет объединить усилия естественным и органичным образом. Когда ты не думаешь о деньгах, появляется конкретная большая цель, и весь проект обретает совершенно новый смысл. Выбор в пользу Фонда Хабенского был очевиден: мы безоговорочно доверяем Константину Юрьевичу, так как давно гастролируем вместе с ним в составе камерного ансамбля „Солисты Москвы“. Когда родилась идея сделать фестиваль благотворительным, Михаил сразу получил поддержку и коллег-музыкантов, и самого Константина Юрьевича».