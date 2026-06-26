Минюст пополнил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов организацию «Крымская солидарность», проект «Автономное Действие», проект «Эхо» (признана нежелательной организацией в России) и социолога Елену Коневу. Из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО «Иновещание».

Как отмечают в ведомстве, внесенные в реестр распространяли материалы других иноагентов, а также нежелательных организаций. Кроме того, они выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о решениях органов исполнительной власти.

Пресс-служба Минюста уточнила, что Елена Конева (объявлена в РФ иноагентом) «принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ». Организация «Крымская солидарность» (объявлена в РФ иноагентом) взаимодействовала с участниками международных террористических организаций и органами государственной власти Украины.