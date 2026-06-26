Робот поприветствовал Кадырова фразой «Ахмат-сила» на выставке в Грозном

В Грозном прошла выставка медицинского оборудования, приуроченная ко Дню медицинского работника. Главу Чечни Рамзана Кадырова на экспозиции встретил робот-ассистент. Он поприветствовал его словами «Ахмат-сила» и «Аллаху акбар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

На выставке представили роботизированную хирургическую систему для малоинвазивных операций. Ее инструменты имитируют движения человеческого запястья. Система выводит данные КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ прямо во время операции благодаря высокоточным трехмерным изображениям.

Также на экспозиции были представлены эндоскопические и лапароскопические видеосистемы. Они используются для скрининга и диагностики, а также в хирургии. Оборудование дает высокоточное изображение и позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.