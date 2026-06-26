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В свердловском МЧС предупредили о сильных ливнях в выходные

В выходные 27–28 июня на территории Свердловской области местами ожидаются очень сильные дожди и ливни, предупредили в региональном МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу в период непогоды, закрыть окна и балконы, убрать с них легкие предметы. Также не следует укрываться под деревьями и рядом с конструкциями, которые могут упасть.

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок во время сильного дождя. «Если вы уже на дороге и начинается град и дождь — снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию»,— добавили в ведомстве.

Не рекомендуется парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями — они могут упасть на автомобиль.

Полина Бабинцева

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