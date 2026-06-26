Из телефонной аферы разгорелся теракт

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России утвердил приговор 23-летнему студенту из Архангельска Максиму Шаварину, осужденному на 12 лет за поджог четырех полицейских автомобилей. Защита молодого человека настаивала на переквалификации его действий с терроризма на уничтожение имущества и смягчении наказания до условного, поскольку парень, легко поддающийся чужому влиянию, оказался обманут украинскими агентами. Последние преподнесли происшедшее в интернете как «акт сопротивления властям». Адвокаты же уверяют, что молодой человек, наоборот, поддерживает СВО, где служит его отец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кассационную жалобу Максима Шаварина и его адвоката отклонила на днях Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ. В августе прошлого года изучавший экономику студент 2-го курса Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова был осужден Северным флотским военным судом, которому подсудны дела террористической направленности, к 12 годам лишения свободы, первые три из которых он должен провести в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить госорганам 4 319 400 руб. причиненного им имущественного вреда.

«Мы считаем вынесенное решение суда как первой, так и апелляционной инстанции необоснованным»,— пояснила “Ъ” адвокат молодого человека Анастасия Нибаракова. По ее словам, суды допустили ряд нарушений УПК и не учли ряд важнейших обстоятельств, включая данные о личности обвиняемого. Студент был задержан по горячим следам в апреле 2025 года после того, как вечером поджег в Архангельске на улице Попова на полицейской автостоянке четыре патрульных автомобиля. Уголовное дело было возбуждено о теракте, устрашающем население и создающем опасность гибели людей и повлекшем причинение значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), и расследовано в кратчайшие сроки управлением СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу при поддержке регионального ФСБ и центра по противодействию экстремизму местного УМВД.

Выяснилось, что Максим Шаварин был на связи с агентами украинских спецслужб, которые вышли на него через мессенджер Telegram и выманили перевод в 250 тыс. руб.

Затем они потребовали сделать фото нескольких важных объектов Архангельска вроде железнодорожного вокзала, после чего стали угрожать, представляясь в том числе и представителями спецслужб, привлечением к уголовной ответственности и самого парня, и его матери за перечисление средств на Украину для финансирования терроризма.

После задержания Максима Шаварина, от которого, как говорится в материалах суда со ссылкой на свидетелей, сильно пахло бензином, он сам рассказал о подробностях поджога. Его он, кстати, заснял на камеру мобильного телефона. Студент сообщил, как и где он купил в магазинах Архангельска два пакета, две зажигалки, а на АЗС — две 10-литровых канистры, «которые наполнил бензином и поместил в купленные ранее пакеты». Молодой человек показал, как в 20:52 12 апреля он проник на территорию отдельного батальона ППС полиции (его силуэт засняла видеокамера) и подпалил машины. Еще одним доказательством стала видеозапись, появившаяся на одном из украинских интернет-каналов 14 апреля. Она была смонтирована из отправленных «кураторам» Максимом Шавариным фото- и видеозаписей, «пропагандирующая действия осужденного как акт сопротивления органам власти РФ».

Защита настаивала, что у студента не было умысла на теракт, а поджог он совершил, убедившись, что рядом нет людей.

По словам госпожи Нибараковой, парень всегда был на хорошем счету, состоял в патриотическом кружке и поддерживал СВО, где у него служит отец.

«Его настолько ввели в заблуждение, что он ничего не понял в силу молодого возраста и особенностей характера»,— заявила адвокат, категорически отрицая, что ее подзащитный умышленно выполнял «боевое задание ВСУ». Она утверждает, что молодому человеку было «стыдно признаться родителям» в потере четверти миллиона рублей и он просто хотел «разобраться во всем сам» и спасти мать от возможной тюрьмы. В частности, парень якобы был уверен, что делает благое дело и «искупает свою вину перед российским народом и военнослужащими в зоне СВО». В подтверждение своей версии Анастасия Нибаракова указала, что по заключению психолого-психиатрической экспертизы, в происшедшем большую роль сыграли «личностные особенности осужденного» — «чувствительность в отношении внешних воздействий, направленность на сотрудничество, готовность отступить в конфликтной ситуации, незрелость эмоциональной сферы, облегченность критической оценки». Вкупе с другими доводами защита считала необходимым переквалифицировать деяния студента с терроризма на умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Нибаракова указывала на другие подобные уголовные дела, где речь о терактах не шла, и просила назначить ее подзащитному условное наказание. Отдельно она говорила, что состояние бывшего студента, который сейчас находится в одной из тюрем центра России и участвовал в заседании суда по ВКС, ухудшилось — он страдает заболеванием в области кардиологии и постоянно «сидит на таблетках».

Однако ВС РФ посчитал, что следствие и нижестоящие инстанции оценили все доказательства и особенности дела правильно. Было указано, что особенности характера Максима Шаварина «не превышают границ психической нормы», а на момент совершения поджога у него «не возникало никакого сомнения в том, что производимые им действия могут причинить вред и являются тяжким преступлением». Как указано в определении кассационной инстанции, «во время совершения преступления действия Шаварина носили последовательный, целенаправленный характер, он ориентировался в месте и времени».

Защита планирует обжаловать решение ВС.

Сергей Сергеев