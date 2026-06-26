Силы ПВО сбили более 60 беспилотников над регионами России

В период с 9:00 до 14:00 мск средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник. Как сообщило Минобороны, дроны были сбиты над Калужской, Липецкой, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с полуночи на подлете к Москве были сбиты 50 беспилотников. Всего за ночь с 25 на 26 июня силы ПВО сбили 660 беспилотников над российскими регионами.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Черным и Азовским морями, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, а также над Московским регионом. Над Тульской областью за ночь уничтожили 157 дронов, на подлете к столице более — 40, а над Калужской областью уничтожили 13 БПЛА.