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Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха

Король Карл III и королева Камилла не переедут в Букингемский дворец после окончания в марте следующего года масштабной реставрации, длящейся уже почти десять лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы королевского двора.

Букингемский дворец

Букингемский дворец

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Букингемский дворец

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Дворец, бывший официальной резиденцией британских монархов с 1837 года, останется, как подчеркивает вещательная корпорация, «административной штаб-квартирой» королевского двора, однако король Карл и королева Камилла продолжат жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс-хаус, который в результате станет главной королевской резиденцией в Лондоне.

Как отмечает BBC, в Кларенс-хаусе король жил с 2003 года, еще будучи наследником престола. Туда же переехала после свадьбы в 2005 году Камилла. Теперь паре за 70, и судя по всему, они не хотят менять свой образ жизни и тратить силы на переезд вместе со всем своим двором. Кроме того, переезд королевской четы значительно сократил бы количество посетителей во дворце, чего королевский двор хотел бы избежать.

В настоящее время его парадные залы открыты каждое лето и в отдельные дни в остальное время. Вырученные от входных билетов средства поступают в Фонд королевской коллекции, отвечающий за хранение произведений искусства, принадлежащих короне.

По информации BBC, король продолжит проводить здесь различные мероприятия — от государственных банкетов и садовых приемов до аудиенций с премьер-министром и новыми послами.

Как отметил представитель дворца, король «сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Коронация короля Великобритании Карла III

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Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем &lt;BR>На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

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Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Хотя Букингемский дворец почти два столетия являлся официальной резиденцией британских монархов, планы о возможном отказе от него в качестве основной королевской резиденции обсуждались ещё в 2017 году, когда Карл III был принцем Чарльзом. Тогда сообщалось, что ремонтные работы во дворце могут продлиться до 2027 года, и на этот период официальные приёмы перенесут в Виндзорский замок. Реконструкция оценивается в значительную сумму, часть из которой Карл III решил профинансировать из собственных средств.

В сентябре 2022 года Карл III вступил на престол после смерти Елизаветы II, став старейшим монархом в истории Великобритании на момент восхождения. Несмотря на его коронацию, в СМИ отмечалось, что королю и королеве-консорту Камилле очень комфортно жить в Кларенс-хаусе, что, вероятно, могло повлиять на их решение не переезжать в Букингемский дворец. По данным газеты The Times, даже после коронации, несмотря на сообщения о том, что дворец останется резиденцией Карла III, его предпочтение Кларенс-хаусу сохранялось.

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