Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха

Король Карл III и королева Камилла не переедут в Букингемский дворец после окончания в марте следующего года масштабной реставрации, длящейся уже почти десять лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы королевского двора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Букингемский дворец

Фото: Jaimi Joy / Reuters Букингемский дворец

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Дворец, бывший официальной резиденцией британских монархов с 1837 года, останется, как подчеркивает вещательная корпорация, «административной штаб-квартирой» королевского двора, однако король Карл и королева Камилла продолжат жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс-хаус, который в результате станет главной королевской резиденцией в Лондоне.

Как отмечает BBC, в Кларенс-хаусе король жил с 2003 года, еще будучи наследником престола. Туда же переехала после свадьбы в 2005 году Камилла. Теперь паре за 70, и судя по всему, они не хотят менять свой образ жизни и тратить силы на переезд вместе со всем своим двором. Кроме того, переезд королевской четы значительно сократил бы количество посетителей во дворце, чего королевский двор хотел бы избежать.

В настоящее время его парадные залы открыты каждое лето и в отдельные дни в остальное время. Вырученные от входных билетов средства поступают в Фонд королевской коллекции, отвечающий за хранение произведений искусства, принадлежащих короне.

По информации BBC, король продолжит проводить здесь различные мероприятия — от государственных банкетов и садовых приемов до аудиенций с премьер-министром и новыми послами.

Как отметил представитель дворца, король «сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни».

Екатерина Наумова