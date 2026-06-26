Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха
Король Карл III и королева Камилла не переедут в Букингемский дворец после окончания в марте следующего года масштабной реставрации, длящейся уже почти десять лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы королевского двора.
Букингемский дворец
Фото: Jaimi Joy / Reuters
Дворец, бывший официальной резиденцией британских монархов с 1837 года, останется, как подчеркивает вещательная корпорация, «административной штаб-квартирой» королевского двора, однако король Карл и королева Камилла продолжат жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс-хаус, который в результате станет главной королевской резиденцией в Лондоне.
Как отмечает BBC, в Кларенс-хаусе король жил с 2003 года, еще будучи наследником престола. Туда же переехала после свадьбы в 2005 году Камилла. Теперь паре за 70, и судя по всему, они не хотят менять свой образ жизни и тратить силы на переезд вместе со всем своим двором. Кроме того, переезд королевской четы значительно сократил бы количество посетителей во дворце, чего королевский двор хотел бы избежать.
В настоящее время его парадные залы открыты каждое лето и в отдельные дни в остальное время. Вырученные от входных билетов средства поступают в Фонд королевской коллекции, отвечающий за хранение произведений искусства, принадлежащих короне.
По информации BBC, король продолжит проводить здесь различные мероприятия — от государственных банкетов и садовых приемов до аудиенций с премьер-министром и новыми послами.
Как отметил представитель дворца, король «сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни».
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Коронация короля Великобритании Карла III
Хотя Букингемский дворец почти два столетия являлся официальной резиденцией британских монархов, планы о возможном отказе от него в качестве основной королевской резиденции обсуждались ещё в 2017 году, когда Карл III был принцем Чарльзом. Тогда сообщалось, что ремонтные работы во дворце могут продлиться до 2027 года, и на этот период официальные приёмы перенесут в Виндзорский замок. Реконструкция оценивается в значительную сумму, часть из которой Карл III решил профинансировать из собственных средств.
В сентябре 2022 года Карл III вступил на престол после смерти Елизаветы II, став старейшим монархом в истории Великобритании на момент восхождения. Несмотря на его коронацию, в СМИ отмечалось, что королю и королеве-консорту Камилле очень комфортно жить в Кларенс-хаусе, что, вероятно, могло повлиять на их решение не переезжать в Букингемский дворец. По данным газеты The Times, даже после коронации, несмотря на сообщения о том, что дворец останется резиденцией Карла III, его предпочтение Кларенс-хаусу сохранялось.