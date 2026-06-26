Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Ижевске выросла более чем на 10%

За апрель—июнь аренда двухкомнатной квартиры в столице Удмуртии подорожала на 10,5%, до 32,5 тыс. руб. в месяц, согласно данным аналитиков портала «Циан». Так Ижевск оказался на 6-м месте по росту стоимости долгосрочной аренды двухкомнатных квартир по итогам второго квартала среди 40 городов. Прирост за год составил 20,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В ближайшие месяцы спрос и расценки на рынке долгосрочной аренды будут увеличиваться, так как приближается активный сезон. Рост ставок в 2026-м будет ограничен их высоким базовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Ожидаем увеличения не более чем на 2% к прошлому году и на 8-10% от текущих уровней»,— комментирует ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры во втором квартале упала на 1,2%, цена составила 23,9 тыс. руб. в месяц. Прирост за год — 10,1%.

В целом по стране цена долгосрочной аренды квартир в апреле и мае снижалась на 0,5 и 1% в месяц. В июне она стала подниматься: в двухкомнатных квартирах — 2,4%, в однокомнатных — 0,7%. «По сравнению с концом 2-го квартала 2025 года динамика средних ставок околонулевая, то есть, с учетом инфляции аренда сейчас дешевле, чем год назад»,— говорится в сообщении.

По росту стоимости долгосрочной аренды «двушек» на первом месте находится Барнаул, где показатель вырос на 10,5%, до 32,6 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, в Казани цена в месяц составила 44,4 тыс. руб., увеличившись на 3,5%. В Перми аренда подорожала до 34 тыс. руб., рост — 3%.

Напомним, доходность малогабаритного жилья в Ижевске при сдаче в аренду составила 8,1% годовых при средней арендной ставке 20 тыс. руб. Средний срок окупаемости — 12,3 года.