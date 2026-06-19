Доходность малогабаритного жилья в Ижевске при сдаче его в аренду составила 8%

Доходность малогабаритной квартиры в Ижевске площадью до 32 кв. м при сдаче в аренду составила в июне 8,1% годовых. Срок окупаемости — 12,3 года. Об этом сообщает портал «Мир Квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя цена малогабаритного жилья в столице Удмуртии составила 3 млн руб. Арендная ставка — 20 тыс. руб. Ижевск занял 23-е место среди 70 городов России по доходности малогабаритных квартир. В среднем они приносят 7,4% от стоимости в год и окупаются за 12,7 года.

Выгоднее всего сдавать жилую недвижимость в Грозном — 12,1% годовых при сроке окупаемости в 8,3 года. Также высокий показатель в Нижнем Тагиле (10,6%, 9,4 года), Якутске (10,1%, 9,9 года) и Астрахани (10%, 10 лет). Для сравнения, в Санкт-Петербурге квартира окупится за 19,1 года (5,2% годовых), а в Казани — за 16,7 года (6% в год).

Напомним, средняя цена одного кв. м на вторичном рынке недвижимости в Ижевске составила 116,2 тыс. руб. Стоимость квартиры на «вторичке» снизилась на 0,1%, до 5,8 млн руб.