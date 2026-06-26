Путин назначил Алексея Клещева замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Клещева на пост заместителя главы Россотрудничества Игоря Чайки. Указ опубликован на портале правовых актов. В публикациях СМИ господин Клещев упоминался как представитель администрации президента по общественным проектам.
На этой должности он сменил Дмитрия Поликанова, покинувшего агентство 22 мая. За месяц до этого сменился и глава Россотрудничества — на место Евгения Примакова пришел Игорь Чайка — младший сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки, занимающего сейчас пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Игорь Чайка, назначенный главой Россотрудничества в апреле 2026 года, ранее, с марта 2025 года, занимал должность заместителя руководителя этого агентства. До назначения на пост главы он также руководил Общественным советом при Россотрудничестве. Россотрудничество является федеральным агентством, подведомственным МИД России, которое занимается поддержкой международных культурных и гуманитарных связей России и содействует продовольственной безопасности в Африке, а также открытию Русских домов за рубежом.
В августе 2025 года Игорь Чайка рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост главы нового управления Кремля по стратегическому партнёрству и сотрудничеству, которое курирует Сергей Кириенко. В ноябре 2025 года Канада ввела санкции против Игоря Чайки, а также ряда российских юридических и физических лиц.