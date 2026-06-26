Путин назначил Алексея Клещева замглавы Россотрудничества

Составлено ИИ-Ассистентъ

Игорь Чайка, назначенный главой Россотрудничества в апреле 2026 года, ранее, с марта 2025 года, занимал должность заместителя руководителя этого агентства. До назначения на пост главы он также руководил Общественным советом при Россотрудничестве. Россотрудничество является федеральным агентством, подведомственным МИД России, которое занимается поддержкой международных культурных и гуманитарных связей России и содействует продовольственной безопасности в Африке, а также открытию Русских домов за рубежом.

В августе 2025 года Игорь Чайка рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост главы нового управления Кремля по стратегическому партнёрству и сотрудничеству, которое курирует Сергей Кириенко. В ноябре 2025 года Канада ввела санкции против Игоря Чайки, а также ряда российских юридических и физических лиц.