Суд в Астрахани огласил приговор журналисту за мошенничество с грантом

Кировский районный суд Астрахани признал виновным журналиста Максима Поротикова в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Приговор судья Наталья Макеева вынесла 25 июня. Как сообщили «Ъ-Средняя Волга» в пресс-службе суда, господину Поротикову назначен штраф 500 тыс. руб., но на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ наказание смягчили до 400 тыс. руб. Журналисту также запретили заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением соглашений о субсидиях. Приговор в силу не вступил.

Максим Поротиков — главный редактор новостного портала «Астрахань.ру», руководитель АНО «СНА „Местные“» (деятельность сетевых изданий). Организация была зарегистрирована в 2022 году.

Журналиста задержали в марте. По версии ФСБ, он присвоил бюджетные деньги, выделенные на патриотическое воспитание по президентскому гранту через региональное агентство по делам молодежи.

Для этого он, как утверждало следствие, подавал поддельные договоры, счета и накладные с ложными сведениями.

Рустам Гайфуллин