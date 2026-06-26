Universal и DreamWorks снимут спин-офф «Шрека» про Осла

Студии Universal Pictures и DreamWorks Animation анонсировали новый полнометражный мультфильм «Осел», который станет спин-оффом знаменитой франшизы «Шрек». Как сообщает Variety, мировая премьера запланирована на 30 июня 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DreamWorks Animation Фото: DreamWorks Animation

Продюсером мультфильма станет Ребекка Хантли («Кунг-фу панда 4» и «Плохие парни»), режиссером — Чарли Бин («Лего Фильм: Ниндзяго» и «Леди и бродяга»), вторым режиссером — Мэтт Флинн («Дикий робот» и «Кот в сапогах 2»). Голос Осла, как и в «Шреке», будет озвучивать Эдди Мерфи.

Мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Было выпущено три продолжения: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Кроме того, вышло два спин-оффа: «Кот в сапогах» (2011) и его продолжение «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022). Премьера пятого полнометражного мультфильма франшизы «Шрек 5» запланирована на 30 июня 2027 года.

Алена Миклашевская