Universal и DreamWorks снимут спин-офф «Шрека» про Осла
Студии Universal Pictures и DreamWorks Animation анонсировали новый полнометражный мультфильм «Осел», который станет спин-оффом знаменитой франшизы «Шрек». Как сообщает Variety, мировая премьера запланирована на 30 июня 2028 года.
Фото: DreamWorks Animation
Продюсером мультфильма станет Ребекка Хантли («Кунг-фу панда 4» и «Плохие парни»), режиссером — Чарли Бин («Лего Фильм: Ниндзяго» и «Леди и бродяга»), вторым режиссером — Мэтт Флинн («Дикий робот» и «Кот в сапогах 2»). Голос Осла, как и в «Шреке», будет озвучивать Эдди Мерфи.
Мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Было выпущено три продолжения: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Кроме того, вышло два спин-оффа: «Кот в сапогах» (2011) и его продолжение «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022). Премьера пятого полнометражного мультфильма франшизы «Шрек 5» запланирована на 30 июня 2027 года.
Эдди Мерфи, который озвучивает Осла во франшизе «Шрек», ещё в 2025 году анонсировал начало работы над полнометражным мультфильмом про этого персонажа. Он также раскрыл некоторые детали сюжета, сообщив, что фильм расскажет историю Осла с его женой-драконом и их детьми, которые являются наполовину драконами, наполовину ослами. При этом он отмечал, что сценаристы написали забавную историю для этого спин-оффа.
Персонаж Шрека, чьим другом является Осел, изначально появился в книге карикатуриста Уильяма Стега «Шрек!». Впоследствии Стивен Спилберг разглядел потенциал в 32-страничном рассказе и приобрел права на адаптацию для киноэкранов, за которую взялась студия Dreamworks Pictures. Ослик Перри, который стал прототипом для Осла, умер в США в 2025 году в возрасте 30 лет из-за болезни копыт.