Binance прекратит обслуживание клиентов из ЕС с 1 июля

Криптовалютная биржа Binance прекратит обслуживание клиентов в Евросоюзе с 1 июля. Об этом говорится в уведомлении компании к французским клиентам, передает France 24. Аналогичные сообщения получили пользователи в Польше, Италии и Испании, пишет Financial Times.

Компания приняла такое решение, поскольку не успевает получить лицензию спецрегулятора MiCA — она необходима для работы на европейском рынке. Binance заверила клиентов, что их активы останутся в безопасности и будут доступны в любое время.

Все криптокомпании, которые хотят работать на европейском рынке, должны были получить разрешение на работу одной из стран Евросоюза до 30 июня. Binance подавала заявку в Греции, но отозвала ее 24 июня. Решение приняли из-за затянувшихся сроков рассмотрения, несмотря на «добросовестное сотрудничество» с греческими регуляторами. «Мы приняли разумное решение двигаться вперед таким образом, чтобы обеспечить пользователям большую ясность и позволить нам продолжать следовать соответствующему требованиям долгосрочному пути в Европе»,— указано в уведомлении.

По данным Reuters, до Греции Binance также вела безуспешные переговоры с Латвией и Ирландией. Сама компания не сообщила о том, в какой стране теперь пытается получить лицензию. По словам источников FT, криптобиржа попытается получить разрешение на работу во Франции, которая обвиняла компанию в отмывании денег.