Binance прекратит обслуживание клиентов из ЕС с 1 июля
Криптовалютная биржа Binance прекратит обслуживание клиентов в Евросоюзе с 1 июля. Об этом говорится в уведомлении компании к французским клиентам, передает France 24. Аналогичные сообщения получили пользователи в Польше, Италии и Испании, пишет Financial Times.
Компания приняла такое решение, поскольку не успевает получить лицензию спецрегулятора MiCA — она необходима для работы на европейском рынке. Binance заверила клиентов, что их активы останутся в безопасности и будут доступны в любое время.
Все криптокомпании, которые хотят работать на европейском рынке, должны были получить разрешение на работу одной из стран Евросоюза до 30 июня. Binance подавала заявку в Греции, но отозвала ее 24 июня. Решение приняли из-за затянувшихся сроков рассмотрения, несмотря на «добросовестное сотрудничество» с греческими регуляторами. «Мы приняли разумное решение двигаться вперед таким образом, чтобы обеспечить пользователям большую ясность и позволить нам продолжать следовать соответствующему требованиям долгосрочному пути в Европе»,— указано в уведомлении.
По данным Reuters, до Греции Binance также вела безуспешные переговоры с Латвией и Ирландией. Сама компания не сообщила о том, в какой стране теперь пытается получить лицензию. По словам источников FT, криптобиржа попытается получить разрешение на работу во Франции, которая обвиняла компанию в отмывании денег.
Решение Binance прекратить обслуживание клиентов в Евросоюзе происходит на фоне череды серьезных изменений в ее деятельности, связанных с усиливающимся регуляторным давлением и санкциями. Ранее криптобиржа уже столкнулась с ограничениями в США, где её обвиняли в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и обходе американских санкций. Основатель Binance CZ и сама компания находятся под пятилетним мониторингом всех активностей, а сделки CZ подразумевают полный уход Binance с американского рынка.
Помимо ситуации в ЕС и США, Binance активно сворачивала свою деятельность в России. В конце сентября 2023 года компания объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса малоизвестной платформе CommEX. Этот шаг также был объяснен необходимостью соблюдения требований и риском санкций. С 31 января 2024 года Binance прекратила все операции с рублями, а ранее, в ноябре 2023 года, перестала поддерживать фиатные депозиты в российских рублях. При этом CommEX, которая должна была стать преемницей Binance для российских пользователей, также объявила о закрытии с 25 марта 2024 года, что указывает на общую тенденцию ужесточения регулирования криптовалютного рынка.