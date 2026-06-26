Бастрыкин предложил прописать в Конституции идеологию государства

В Конституцию нужно ввести изменения в части идеологии, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. Он предложил провести в России референдум об изменении Конституции и принять решение по результатам голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Представитель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению главы ведомства, возвращение к идеологии необходимо для ответа на вопрос «Что мы строим?». Он назвал мудрым пример Китая, где совместили экономическую теорию социализма с рыночной экономикой. «Я трижды был в Китае, прекрасное сочетание. И там бизнесмены стоят в очереди для вступления в Коммунистическую партию Китая и вкладываются в развитие страны»,— рассказал господин Бастрыкин на сессии Петербургского международного молодежного юридического форума, передает корреспондент “Ъ”.

Согласно ч. 2 ст. 13 Конституции России, идеология не может устанавливаться как государственная или обязательная. Документ также признает идеологическое многообразие в стране и многопартийность.

Никита Черненко; Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург