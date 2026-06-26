Средний срок потребкредита в Удмуртии в мае достиг 2,2 лет

В Удмуртии средний срок потребительского кредита в мае 2026 года составил 2,2 года, что на 14,7% выше, чем годом ранее. По величине срока кредитования регион оказался на 6-м месте среди субъектов-лидеров РФ в этом сегменте. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц снижение составило примерно 3,9%.

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«После пиковых значений в августе прошлого года (3 года), в последующие месяцы средний срок потребкредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,1—2,4 года. Стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Из-за этого при одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к заемщикам.

В целом по РФ средний срок потребкредита равен 2,1 года, увеличившись относительно мая 2025 года на 10,7%. За месяц он уменьшился на 6,4%.

Напомним, средняя сумма автокредита в Удмуртии за год выросла на 21,9%, достигнув в мае 1,39 млн руб.