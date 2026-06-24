Средний размер автокредита в Удмуртии в мае увеличился почти на 22%

Средняя сумма автокредита в Удмуртии за год выросла на 21,9%, достигнув в мае до 1,39 млн руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Рост за месяц составил 1,14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Последние 9 месяцев средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн руб. Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по стране средний размер автокредитов вырос на 20,5%, достигнув 1,54 млн руб. В апреле цена держалась на 1,49 млн руб (+3,4%).

Напомним, количество выданных автокредитов в Удмуртии в мае упало на 13,4%, до 1,5 тыс. единиц.