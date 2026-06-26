Акции Whoosh выросли на новостях о возобновлении обратного выкупа бумаг

Акции ПАО «Вуш Холдинг» (владеет кикшерингом Whoosh) на торгах 26 июня в моменте составляли 46,83 руб. за бумагу, прибавляя 8,28%. При этом к закрытию предыдущего дня котировки остаются в минусе. К 15:11 мск акции торгуются на уровне 48,51 руб. за штуку (-1,50%).

Ранее сегодня «Вуш Холдинг» сообщил о возобновлении обратного выкупа бумаг (buyback). Выпуск облигаций серии БО 001Р-02 объемом 4 млрд руб. погасят 2 июля в полном объеме, пообещали в пресс-службе Whoosh. Следующее погашение запланировано на август 2027 года.

Накануне акционеры компании на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год. Решение было принято в связи с получением холдингом чистого убытка по итогам года.

Whoosh — российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов. В 2018 году компанию основали бывшие топ-менеджеры авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.