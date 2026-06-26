Жители Черноземья с начала года оформили кредиты на 223 млрд рублей

С начала года жители Черноземья оформили 936,6 тыс. розничных кредитов на общую сумму 223,5 млрд руб. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которыми оно поделилось с «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Воронежской области жители за пять месяцев 2026 года оформили 286,5 тыс. кредитов на общую сумму 70 млрд руб. При этом только в мае воронежцы взяли 52,4 тыс. кредитов на 15,5 млрд руб., что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце (15,6 млрд руб.).

жители за пять месяцев 2026 года оформили 286,5 тыс. кредитов на общую сумму 70 млрд руб. При этом только в мае воронежцы взяли 52,4 тыс. кредитов на 15,5 млрд руб., что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце (15,6 млрд руб.). В Белгородской области с начала года было оформлено 191,1 тыс. кредитов на 46,3 млрд руб. В мае банки выдали белгородцам 43,9 тыс. займов на 10,2 млрд руб. — на 6% меньше, чем в апреле (10,8 млрд руб.).

с начала года было оформлено 191,1 тыс. кредитов на 46,3 млрд руб. В мае банки выдали белгородцам 43,9 тыс. займов на 10,2 млрд руб. — на 6% меньше, чем в апреле (10,8 млрд руб.). В Липецкой области жители оформили 136,5 тыс. кредитов на 31,3 млрд руб. В прошлом месяце число займов, оформленных липчанами, достигло 31,4 тыс., а объем выдач увеличился на 1% — с 7 млрд до 7,1 млрд руб.

жители оформили 136,5 тыс. кредитов на 31,3 млрд руб. В прошлом месяце число займов, оформленных липчанами, достигло 31,4 тыс., а объем выдач увеличился на 1% — с 7 млрд до 7,1 млрд руб. В Курской области было оформлено 124,3 тыс. кредитов на 32,4 млрд руб. В мае куряне заключили 29 тыс. кредитных договоров на общую сумму 7 млрд руб., что на 3% меньше, чем в апреле (7,2 млрд руб.).

было оформлено 124,3 тыс. кредитов на 32,4 млрд руб. В мае куряне заключили 29 тыс. кредитных договоров на общую сумму 7 млрд руб., что на 3% меньше, чем в апреле (7,2 млрд руб.). В Орловской области жители взяли 92,1 тыс. кредитов на 19,9 млрд руб. В прошлом месяце орловчане оформили 21 тыс. кредитов на 4,5 млрд руб. (+1%, с 4,4 млрд руб. в апреле).

жители взяли 92,1 тыс. кредитов на 19,9 млрд руб. В прошлом месяце орловчане оформили 21 тыс. кредитов на 4,5 млрд руб. (+1%, с 4,4 млрд руб. в апреле). В Тамбовской области жители оформили 106,1 тыс. кредитов на 23,6 млрд руб. В мае тамбовчане взяли 24,5 тыс. кредитов на 5,2 млрд руб., что на 3% меньше, чем в апреле (5,4 млрд руб.).

«Весомых оснований для значительного роста пока нет. Психологический импульс от снижения ключевой ставки также вряд ли приведет к взрывному росту рынка. Сдерживающее влияние окажет незначительное ужесточение регуляторных ограничений с 1 июля. Также может сыграть роль выжидательная позиция части заемщиков»,— заявил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Всего в России в мае было оформлено максимальное за последние два года количество розничных кредитов — 3,83 млн, что на 5% больше, чем в апреле. В годовом выражении выдачи выросли на 42% (с 2,83 млн). Объем розничного кредитования сократился за месяц на 1%, до 1,12 трлн руб., а в годовом выражении, напротив, увеличился на 43% (с 787,15 млрд руб.). С начала года россияне взяли 17,6 млн займов на общую сумму 5 трлн руб.

Почему в макрорегионе растут выдачи кредитов наличными — в материале «Ъ-Черноземье» «Кэш карман не тянет».

Егор Якимов