В Севастополе надеются к вечеру восстановить электроснабжение
Налеты украинских БПЛА мешают восстановить электроснабжение в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, если не будет новых сигналов воздушной тревоги, энергетики должны стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение к сегодняшнему вечеру.
«Прошедшая ночь была крайне напряженной. Практически все время действовал режим воздушной тревоги, из-за чего наши специалисты по правилам безопасности были вынуждены прерывать ремонтные работы. Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось»,— отметил господин Развожаев.
Он также сообщил, что ночью коммунальщикам удалось повысить уровень воды почти на всех гидроузлах города, но из-за отсутствия стабильного напряжения возникли сложности с напором в нескольких районах, например, в части Гагаринского района. После стабилизации энергосети ситуация также должна нормализоваться.
Ранее власти Крыма и Севастополя приняли решение о подписании указов о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на полуострове.
По их словам, решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера, а также позволит максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.
Севастополь регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетным ударам, что неоднократно приводило к проблемам с электро- и водоснабжением, повреждениям инфраструктуры и пострадавшим среди мирного населения. Так, в мае 2024 года обломки БПЛА повредили подстанцию «Севастополь», что привело к отключениям света почти на двух третях территории города и отмене занятий в образовательных учреждениях. В феврале 2026 года в результате одной из наиболее продолжительных атак БПЛА, было сбито более 24 дронов, повредив жилые дома и газовые трубы, а также ранив ребенка. В тот же период обломки сбитых беспилотников также вызвали пожары в промышленном здании и двух жилых домах.
Подобные атаки приводят не только к прямому урону, но и к значительным перебоям в работе коммунальной инфраструктуры. Например, в июне 2026 года после серии ударов по энергоинфраструктуре в Севастополе произошел блэкаут, затронувший и Крым. Это привело к временным ограничениям электроснабжения, а также проблемам с подачей воды, поскольку работа гидроузлов напрямую зависит от электричества. Для обеспечения безопасности жителей во время воздушных тревог рассматривается введение автоматического открытия подъездных дверей, оборудованных магнитными замками, по аналогии с Белгородом.