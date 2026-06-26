В Севастополе надеются к вечеру восстановить электроснабжение

Налеты украинских БПЛА мешают восстановить электроснабжение в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, если не будет новых сигналов воздушной тревоги, энергетики должны стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение к сегодняшнему вечеру.

«Прошедшая ночь была крайне напряженной. Практически все время действовал режим воздушной тревоги, из-за чего наши специалисты по правилам безопасности были вынуждены прерывать ремонтные работы. Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось»,— отметил господин Развожаев.

Он также сообщил, что ночью коммунальщикам удалось повысить уровень воды почти на всех гидроузлах города, но из-за отсутствия стабильного напряжения возникли сложности с напором в нескольких районах, например, в части Гагаринского района. После стабилизации энергосети ситуация также должна нормализоваться.

Ранее власти Крыма и Севастополя приняли решение о подписании указов о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на полуострове.

По их словам, решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера, а также позволит максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.

Александр Дремлюгин, Симферополь