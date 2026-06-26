В Челябинской области на часть АЗС организуют дополнительные поставки топлива

На автозаправочные станции вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в Челябинской области увеличат поставки топлива. Такое решение принято в связи с возросшим спросом на бензин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Меры реагирования на ситуацию с топливом 25 июня обсудили участники оперативного штаба. Нефтяные компании сообщили, что у них есть необходимый запас топлива.

«При этом аномальный рост спроса на АЗС в регионе привел к сбоям в привычной логистике, и теперь поставщикам приходится оперативно перестраивать графики доставки, чтобы не допустить дефицита в южноуральских городах и на трассах.На отдельных заправочных станциях объем продажи бензина и дизеля вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом. Это требует дополнительного времени на доставку топлива, а также соблюдения необходимых технологических перерывов»,— рассказало правительство.

По их данным, могут возникнуть проблемы с исполнением заключенных контрактов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Выяснилось, что перекупщики топлива необоснованно поднимают закупочные цены на топливо, что давит на себестоимость.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Кыштыме на городских АЗС временно ограничили продажу бензина.

Анна Бабенко