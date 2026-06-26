ООН: мировое производство кокаина достигло рекордных значений

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало Всемирный доклад о наркотиках за 2026 год. В нем сообщается, что производство кокаина в 2024 году — значительная часть данных в докладе относится к этому году — достигло рекордных 4,1 тыс. т. Тем самым за десятилетие оно увеличилось примерно в четыре раза. Авторы доклада также отмечают, что в 2024 году в мире росло производство метамфетамина — это отражает тот факт, что изъятия этого наркотика увеличились на 13%. Рост происходил прежде всего за счет стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Erika Santelices / Reuters Фото: Erika Santelices / Reuters

При этом в отношении опиоидов авторы доклада отмечают противоположную тенденцию, говоря о «переломе» на этом рынке. Талибы в Афганистане активно борются с выращиванием опиумного мака и производством из него наркотиков, так что объем изготавливаемого там опиума упал с 2022 по 2025 год почти в 21 раз — с 6,2 тыс. т до 296 т. В целом же в мире его производство составило 2,1 тыс. т, притом что в 2017-м превышало 10 тыс. т. Также резко сократилось производство синтетического наркотика каптагона — его изготавливают прежде всего в Сирии, и после смены власти там его производство резко упало.

В целом число людей, употребляющих наркотики, по оценке UNODC, выросло за 10 лет на 34%, до 331 млн человек. Авторы доклада отмечают, что в условиях легализации или декриминализации каннабиса в некоторых странах число тех, кто его употребляет, в мире в целом выросло за десятилетие на 40%, до 256 млн человек в 2024-м.

Яна Рождественская