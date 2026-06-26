ООН: мировое производство кокаина достигло рекордных значений
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало Всемирный доклад о наркотиках за 2026 год. В нем сообщается, что производство кокаина в 2024 году — значительная часть данных в докладе относится к этому году — достигло рекордных 4,1 тыс. т. Тем самым за десятилетие оно увеличилось примерно в четыре раза. Авторы доклада также отмечают, что в 2024 году в мире росло производство метамфетамина — это отражает тот факт, что изъятия этого наркотика увеличились на 13%. Рост происходил прежде всего за счет стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
Фото: Erika Santelices / Reuters
При этом в отношении опиоидов авторы доклада отмечают противоположную тенденцию, говоря о «переломе» на этом рынке. Талибы в Афганистане активно борются с выращиванием опиумного мака и производством из него наркотиков, так что объем изготавливаемого там опиума упал с 2022 по 2025 год почти в 21 раз — с 6,2 тыс. т до 296 т. В целом же в мире его производство составило 2,1 тыс. т, притом что в 2017-м превышало 10 тыс. т. Также резко сократилось производство синтетического наркотика каптагона — его изготавливают прежде всего в Сирии, и после смены власти там его производство резко упало.
В целом число людей, употребляющих наркотики, по оценке UNODC, выросло за 10 лет на 34%, до 331 млн человек. Авторы доклада отмечают, что в условиях легализации или декриминализации каннабиса в некоторых странах число тех, кто его употребляет, в мире в целом выросло за десятилетие на 40%, до 256 млн человек в 2024-м.
Рост мирового производства кокаина и метамфетамина подтверждают данные не только Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), но и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA). Согласно докладу EMCDDA, опубликованному в июне 2023 года, в период с 2011 по 2021 год наибольшее увеличение изъятых объемов кокаина составило 416%, марихуаны — 260%, метамфетамина — 135%. Это указывает на постоянно растущую доступность наркотиков в Европе, где на черном рынке представлено множество запрещенных веществ с высокой концентрацией или чистотой.
Основными центрами производства опиума, как сообщалось в 2023 году, стали Мьянма, опередившая Афганистан, и Пакистан. Во время военного переворота в 2021 году в Мьянме фермеров, вынужденных из-за экономического кризиса, подтолкнуло к выращиванию мака, в результате чего производство опиума в 2023 году превысило 1 тыс. тонн. Объем опиума на рынках Афганистана в 2025 году составлял около 12 тыс. тонн, часть которого через Пакистан поставляется в ЕС.
Производство синтетических наркотиков, таких как мефедрон и альфа-PVP, активно развивается в нарколабораториях в России. Только в 2023-2025 годах были ликвидированы нарколаборатории в различных регионах РФ, где были изъяты крупные партии запрещенных веществ. Например, в Новосибирской области в 2024 году были обнаружены 54 кг мефедрона, а в Тамбовской области задержали группу, изъявшую 100 кг мефедрона. Европейские власти также сталкиваются с проблемой растущих геополитических напряженностей, которые меняют маршруты наркотрафика, что затрудняет борьбу с распространением.