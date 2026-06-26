Бастрыкин поддержал уголовную ответственность за ненадлежащее воспитание детей

Председатель СКР Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей, которые допускают ненадлежащее воспитание детей. Об этом глава ведомства заявил на Петербургском международном юридическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сейчас есть административная ответственность родителей за некоторые правонарушения, совершенные подростками. Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен: все начинается с семьи»,— сказал глава ведомства, передает корреспондент “Ъ”.

Согласно законодательству, КоАП предполагает статью за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Нарушение статьи влечет наложение штрафа от 500 до 5 тыс. руб. или административный арест до пяти суток. Аналогичные штрафы предполагает нарушение статьи за распитие подростками алкоголя или употребление наркотиков.

Никита Черненко; Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург