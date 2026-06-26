В Татарстане за неделю выросли цены на бензин и дизель

В Республике Татарстан в период с 15 по 22 июня снова зафиксирован рост потребительских цен на все виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за неделю снова выросли цены на все виды топлива

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане за неделю снова выросли цены на все виды топлива

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 прибавил в цене 1,44 рубля и теперь продается по 64,73 руб. за литр. Стоимость 95-го бензина увеличилась на 2,11 рубля, достигнув отметки 70,47 руб. за литр. Цена на премиальный 98-й бензин поднялась на 1,11 рубля и составляет 92,95 руб. за литр.

Дизельное топливо подорожало на 1,8 рубля — до 78,54 руб. за литр. Индекс цен за неделю по этому виду топлива составил 102,32%.

На прошлой неделе в республике также выросли цены на все виды топлива.

Влас Северин