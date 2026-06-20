В Татарстане за неделю подорожали все виды топлива

В Татарстане в период с 8 по 15 июня подорожали все виды топлива, наибольший рост показало дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена на 92-й бензин увеличилась на 38 копеек и теперь составляет 63,29 руб. за литр. 95-й бензин подорожал на 56 копеек, достигнув 68,38 руб. за литр. Цены на 98-й бензин выросли на 17 копеек, до 91,84 руб. за литр.

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на дизельное топливо. Его стоимость выросла на 1,3 рубля и достигла 76,74 руб. за литр.

Влас Северин