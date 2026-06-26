Песков прокомментировал обращение ветерана СВО Лунина к Путину

В Кремле уже известно о видеообращении ветерана СВО Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину, но детально с ним еще не знакомы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области, участника спецоперации на Украине, Александра Лунина, в котором тот настаивал на встрече с российским президентом, жаловался на жестокое обращение командиров и вымогательство денег, а также грозился устроить мятеж.

«Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала»,— отреагировал господин Песков на брифинге.