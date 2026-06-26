Песков прокомментировал обращение ветерана СВО Лунина к Путину
В Кремле уже известно о видеообращении ветерана СВО Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину, но детально с ним еще не знакомы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области, участника спецоперации на Украине, Александра Лунина, в котором тот настаивал на встрече с российским президентом, жаловался на жестокое обращение командиров и вымогательство денег, а также грозился устроить мятеж.
«Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала»,— отреагировал господин Песков на брифинге.
Обращения ветеранов специальной военной операции к Президенту Владимиру Путину и вопросы, связанные с их статусом, не являются единичным случаем. Например, в апреле 2025 года бойцы СВО из Манского района Красноярского края уже обращались к главе государства с просьбой повлиять на законопроект о территориальной организации местного самоуправления. Более того, в начале 2024 года Президенту Владимиру Путину докладывали о проблемах с оформлением федеральных выплат родственникам погибших участников СВО.
Проблемы участников СВО привлекают внимание и других представителей власти. Так, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в декабре 2025 года предлагал вести учет бывших осужденных, возвращающихся из зоны СВО. Также наблюдаются инциденты, связанные с ветеранами СВО. Например, в ноябре 2025 года в Москве задержали подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн рублей у раненых ветеранов СВО, а в апреле 2024 года в Ростове-на-Дону избили ветерана СВО и его жену. Кроме того, в январе 2024 года в Тюмени избили ветерана СВО после замечания агрессивным парням.