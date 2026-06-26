Российская армия ударила по ТЦК и местам хранения вооружений в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам на Украине, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и территориальному центру комплектования (ТЦК). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

При атаке применялось высокоточное оружие и БПЛА дальнего действия. Под удар попали ТЦК и места хранения вооружений в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Всего за неделю с 20 по 26 июня российские войска нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки Украины. Среди целей были объекты украинского ВПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия.