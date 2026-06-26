Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедших недель: новые инициативы, летние коллекции и красивые сотрудничества.

Lamoda выходит с новым подкастом

Российский ритейлер Lamoda выпустил подкаст «Мода — off the record» с участием Нино Шаматавы соосновательницы российского бренда одежды Ushatava, Максима Гришакова, генерального директора Lamoda. Нино рассказала, как устроен бизнес Ushatava изнутри: с какими вызовами сталкивается бренд, как принимаются ключевые решения, про новые форматы продвижения, и спрогнозировала, что определит успех фешен-бизнеса в ближайшие годы.

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Academie показывает макияж

Французская марка Academie Scientifique de Beaute представила новую линию макияжа Le Teint. В линию вошли три средства, которые корректируют и улучшают цвет лица и ухаживают за кожей: регенерирующая тональная основа с биопептидами в составе, крем-корректор против темных кругов вокруг глаз с экстрактом фукуса и аминокислотами и тонирующий крем для лица с оттенком золотистого загара и морским коллагеном в составе.

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Bioderma поддерживает «Галчонок»

Французский дерматокосметический бренд Bioderma анонсировал ежегодную благотворительную акцию в поддержку благотворительного фонда «Галчонок», который помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы, преимущественно с церебральным параличом. Акция пройдет с 1 июля по 31 августа 2026 года. В любой из этих дней можно помочь подопечным благотворительного фонда, купив одно из средств гаммы Sensibio: мицеллярную воду Sensibio Н2О, сыворотку или крем для чувствительной кожи Defensive. 30 руб. с каждого проданного флакона будут перечислены в фонд. В рамках сотрудничества собранные средства будут направлены для дальнейшего приобретения оборудования, для реализации программ социальной реабилитации и на молекулярно-генетические исследования.

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Pinskiy & Со и «Петмол» выпускают мороженое

Гастрохолдинг Pinski & Со и бренд молочной продукции «Петмол» разработали авторскую коллекцию мороженого, рецептура которой выстроена по классической итальянской технологии джелато на 33-процентных сливках. В коллекцию вошло шесть вкусов: сливочное, лимонное, карамельное печенье, клубничное, швейцарский шоколад и фисташковое. Московское джелато появится в фирменных киосках Pinskiy & Co х «Петмол» в гастропространстве холдинга в «Лужниках» и около ресторана Uilliam’s на Цветном бульваре.

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Grace объединяются с Ellior

Бистро Grace на Спиридоновке и российский бренд косметики Ellior представили коллаборацию, которая построена на концепции синергии: высокой концентрации активных компонентов в ампульных косметических сыворотках и чистых, выверенных вкусовых профилей напитков. В меню бара появились три коктейля, которые визуально и текстурно транслируют цветовую гамму и философию бестселлеров Ellior. При заказе одного из них гости получат сет-миниатюру из трех знаковых ампул бренда. Коллаборация продлится до 6 июля.

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12 Storeez собирает образы

Сезон выпускных традиционно сопровождается поиском лаконичных и универсальных образов, которые будут уместны как в рамках торжественного события, так и в повседневном гардеробе. В центре внимания выпускников и их родителей — платья из натуральных тканей, костюмы в сдержанной палитре, позволяющие формировать образы вне строгой привязки к событию. 12 Storeez предлагает специальное сезонное предложение до —40%: это изделия из текущих коллекций, включая модели, подходящие для выпускных вечеров и других летних мероприятий, обувь и аксессуары.

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Ирина Кириенко