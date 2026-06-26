Россия не получала подтверждений словам Макрона о позиции США по Украине
Москва не получала официальных сообщений от Вашингтона, подтверждающих заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Накануне господин Макрон заявлял, что США перестали быть нейтральным посредником в урегулировании на Украине. Так слова французского президента прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но каких-то подтверждающих это заявлений из США мы не слышали до сих пор»,— сказал господин Песков на брифинге.
Дмитрий Песков добавил, что США изначально не были в статусе «абсолютной нейтральности», поскольку продают Украине вооружение. При этом, по словам пресс-секретаря, российская сторона ценит усилия США по мирному процессу и переговорам.
25 июня Эмманюэль Макрон заявлял, что США впервые одобрили документ, в котором страна признает себя не посредником в украинском конфликте, а прямым партнером Украины. Он добавил, что на саммите G7 были подписаны документы, которые «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев».
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о позиции США по украинскому урегулированию стоит рассматривать в контексте его общей риторики, направленной на усиление европейской роли в мирном процессе. Ранее Макрон уже призывал сблизить позиции Европы, Украины и США по мирному плану, а также выступал за участие европейцев в переговорах, чтобы «что-то не решалось над ее головой». Он также допускал обман Украиной со стороны США в вопросе территорий и гарантий безопасности.
Позиция Макрона относительно украинского конфликта не всегда была последовательной. В первые недели после начала конфликта он занимал более умеренную позицию, но затем стал одним из самых решительных сторонников Киева, предлагая даже ввести западные военные контингенты. Сейчас же он вновь стремится встроиться в мирный процесс, возглавляемый США, и вернуть себе роль посредника. Интересно, что сама Москва оценивает перспективы переговоров с США весьма сдержанно, несмотря на заявления Дональда Трампа об искреннем желании урегулировать конфликт.