Россия не получала подтверждений словам Макрона о позиции США по Украине

Москва не получала официальных сообщений от Вашингтона, подтверждающих заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Накануне господин Макрон заявлял, что США перестали быть нейтральным посредником в урегулировании на Украине. Так слова французского президента прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но каких-то подтверждающих это заявлений из США мы не слышали до сих пор»,— сказал господин Песков на брифинге.

Дмитрий Песков добавил, что США изначально не были в статусе «абсолютной нейтральности», поскольку продают Украине вооружение. При этом, по словам пресс-секретаря, российская сторона ценит усилия США по мирному процессу и переговорам.

25 июня Эмманюэль Макрон заявлял, что США впервые одобрили документ, в котором страна признает себя не посредником в украинском конфликте, а прямым партнером Украины. Он добавил, что на саммите G7 были подписаны документы, которые «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев».