Telega прекратит работу с 1 июля

С 1 июля неофициальный клиент Telegram — Telega — прекратит работу, сообщили разработчики мессенджера. После начала блокировок россияне стали использовать Telega как «зеркало» Telegram.

«За год мы сделали удобное и востребованное приложение для российских пользователей. Телега показала рабочую бизнес-модель, собрала многомиллионную аудиторию и прошла большой путь в очень непростых условиях»,— отметили разработчики.

Несмотря на «привычный и безопасный доступ» россиян к связи и аккаунтам в Telegram, в формате клиента мессенджера Telega не может обеспечить пользователям полную локализацию и соответствовать всем требованиям. Это во многом связано с внешними ограничениями, включая удаление приложения мессенджера из App Store, пояснили разработчики. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» пообещали вернуть деньги. Сроки возврата оплаты в сообщении не уточняются.

Санкции в отношении Telega начались еще в конце марта. Telegram ввел маркировку для аккаунтов, владельцы которых используют сторонние приложения или «зеркала» при входе в мессенджер. 9 апреля Apple удалил Telega из своего магазина приложений, а к середине месяца стал помечать его как вредоносное.

Приложение запущено в январе 2025 года под названием «Даль» (в честь создателя толкового словаря Владимира Даля), а к осени переименовано в Telega. По данным CNews, разработка «потенциально связана» с холдингом VK.