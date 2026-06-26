Бастрыкин спел «И Ленин такой молодой» на ПМЮФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, сказал, что в пионерском и комсомольском движении было много положительного для молодежи, а сейчас этого нет.

«Плохо поступил — куда? На совет дружины — разборка по полной. Я не помню, чтобы кого-то в школе исключили из пионеров, это была страшная трагедия. А потом что? Комсомол! "Любовь, комсомол и весна"», — сказал Александр Бастрыкин, но начал петь другую песню — «И вновь продолжается бой».

Александр Бастрыкин спел две строчки: «И Ленин такой молодой / И юный Октябрь впереди». После зал — на его лекции был аншлаг — зааплодировал. «А теперь что? — обратился к залу господин Бастрыкин. — "Движение первых", да? Есть такое? И куда они, первые, идут? Где они? Что о них слышно? Что видно?» После он призвал восстановить «и октябрят, и пионеров, и комсомол» — молодежные движения.

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург