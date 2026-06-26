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В Иркутске из-за очередей рядом с АЗС установят биотуалеты

Администрация Иркутска установит биотуалеты рядом с АЗС, к которым на протяжении нескольких дней выстраиваются многочасовые очереди автомобилистов. Мэр города Руслан Болотов назвал ситуацию «сложной».

Руслан Болотов отметил, что в Иркутске фактически бензин есть в наличии только у одной сети АЗС, с дизельным топливом проблем нет. По его словам, из-за длинных очередей автомобили, стоящие в них, перегородили подъезды к остановкам общественного транспорта, въезды в некоторые микрорайоны. Поэтому администрация совместно с Госавтоинспекцией установила фан-барьеры для удобства общественного транспорта на пяти крупных магистралях.

Кроме того, администрация Иркутска по договоренности с поставщиками топлива будет из отдельных бензовозов заправлять муниципальную технику, чтобы «немного снизить очереди на АЗС и обеспечить бесперебойное функционирование городской системы». Господин Болотов также отметил, что направил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой топлива.

Ранее Игорь Кобзев заявлял, что «в срочном порядке» вылетел в Москву для встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. На встрече губернатор озвучил предложения по стабилизации топливного рынка региона, которые «будут рассмотрены на федеральном штабе».

Влад Никифоров, Иркутск

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