Глава СКР назвал бесполезными «Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» в школах не вызывают доверия в Следственном комитете России (СКР), рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин. По его мнению, от «Разговоров о важном» нет никакого толка и «болтовней не победить преступность».

«Есть такая форма профилактики (преступлений.— “Ъ”) — "Разговоры о важном". Честно скажу, я не понимаю, о чем там разговаривают каждую пятницу или субботу. У нас есть совет по координации профилактики преступности среди несовершеннолетних. К нам приходят из министерств, и не внушает доверия та работа, которую презентуют»,— сказал господин Бастрыкин на Петербургском международном молодежном юридическом форуме, передает корреспондент «Ъ».

По словам главы СКР, сейчас «Разговоры о важном» ведутся «по методичке». При этом профильные министерства получают гранты на проведение работы. Александр Бастрыкин предложил вместо «Разговоров о важном» ввести в школах «Уроки мужества» в качестве альтернативы. «Здесь есть представители Минобразования, Минпросвещения, Росмолодежи? Не обижайтесь, товарищи, но никакого толку от вашей работы нет»,— подытожил председатель СКР.

Никита Черненко; Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург