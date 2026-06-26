Главу хозслужбы челябинского аэропорта отправили под домашний арест

Металлургический районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику хозяйственно-технической службы АО «Челябинское авиапредприятие». Он обвиняется в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Работник аэропорта пробудет под арестом до 24 августа 2026 года. Его задержали сотрудники УФСБ России по региону 24 июня. По версии следствия, в 2023–2024 годах начальник хозслужбы учреждения обеспечил представителям нескольких компаний победу в тендерах на строительство хозяйственного объекта предприятия. За вознаграждение в размере 653 тыс. руб. сотрудник гарантировал подрядчикам приемку выполненных работ и своевременную оплату по контрактам.

Виталина Ярховска