Зарубежные СМИ: Что происходит в Европе на фоне экстремальной жары?

Яичница и бифштекс на подоконнике, купание в Сене и запрет на распитие алкоголя. Европейцы продолжают изнывать от жары. Самые высокие температуры пришлись на эту неделю, июньские рекорды побиты во Франции, Великобритании, Швейцарии и других странах, где днем столбик термометра держался у отметки +40 °C. Растет и смертность. За две недели от тепловых ударов или в результате утопления погибли сотни человек, пишут СМИ. На этом фоне европейские власти вводят меры защиты населения, а сами граждане ждут, когда отхлынут волны смертоносной жары. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena, AP Фото: Christophe Ena, AP

С середины июня в Европе стоит невыносимое пекло. 24 июня в Париже температура приближалась к +41 °C. На следующий день, 25 июня, чуть похолодало — до +40 °C. Как напоминает Reuters, Франции уже знакомы последствия зноя. 20 лет назад экстремальная жара привела к 15 тыс. трагических случаев. По данным властей, летом 2026 года пытались охладиться в водоемах и утонули по меньшей мере 48 человек. Двое детей погибли в запертой машине. В Минздраве зафиксировали за сутки в четыре раза больше случаев остановки сердца, чем обычно.

С 26 июня парижанам запрещено распивать алкоголь в общественных местах. В полиции отметили, что спиртные напитки и палящее солнце — вещи несовместимые. Граждане пытаются применить и меры самопомощи. В соцсетях распространяются видео, как французы пытаются спать в ванной, купаются в Сене и спасаются юмором: жарят бифштекс и яичницу прямо на подоконнике.

Великобритания обновила температурные максимумы накануне — +36,4 °C. Как передает The Guardian, более тысячи школ по всей стране сократили учебный день или вовсе закрылись из-за жары, некоторые педагоги даже теряли сознание в классах. Во многих помещениях нет кондиционеров, и учителя спасаются как могут: заклеивают окна аварийными теплоотражающими одеялами, включают вентиляторы, раздают детям пакеты со льдом и мороженое. Проблема в том, что многие британские учебные заведения возводились для совсем другого климата, отмечает издание.

В Германии отменяют спортивные мероприятия. Во многих городах, включая Берлин, Гамбург и Кельн, власти выкладывают карты климатических убежищ, где можно переждать жару: библиотеки, музеи, церкви, общественные здания с кондиционерами, тенистые парки и питьевые фонтанчики. Это часть городских «планов защиты от жары», пишет Tagesschau.

Euronews публикует прогнозы синоптиков: палящая жара ожидается 27-28 июня в Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии. СМИ обращает внимание, что рекордное тепло бьет не только по здоровью, но и по экономике. Родители вынуждены брать отгулы из-за закрытия школ, работники на открытом воздухе теряют заработок. А из-за высокого спроса на кондиционеры цены на электроэнергию достигли рекордных значений: например, в Бельгии в отдельные периоды расценки превышали €1 тыс. за МВт·ч. Похожие значения — в Нидерландах, Германии и Дании.