WSJ узнала о повреждении ключевых объектов США в Бахрейне при весенних ударах Ирана
База военно-морских сил (ВМС) США в Бахрейне, выступающая штаб-квартирой Пятого флота, была повреждена во время ответных ударов Ирана весной 2026 года. Объект стал непригоден для выполнения основных функций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в Пентагоне и анализ спутниковых снимков.
Официально ВМС США не подтверждали информацию об ущербе на базе. По данным WSJ, при иранских ударах было сильно разрушено здание штаба флота, существенные повреждения получили учебный комплекс ВМС США, портовая инфраструктура, казармы и складские объекты.
Сейчас Пентагон рассматривает различные варианты в отношении базы в Бахрейне. Среди них — частичный перенос ее функционала на другие объекты на Ближнем Востоке. Общую стоимость строительства объектов базы в Бахрейне оценили в $400 млн.
База в Бахрейне — опорный пункт Пятого флота ВМС США с 1995 года. Объект находится в 240 км от иранского побережья, может принимать все типы кораблей американского флота.
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Удары Ирана по американским военным объектам на Ближнем Востоке, включая базу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, являются частью ответных действий на совместные операции Израиля и США. Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года и получила название «Эпическая ярость». После неё Иран, по неофициальной оценке Американского института предпринимательства (AEI), поразил более 100 целей на 11 базах в семи странах Персидского залива: Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии. СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщали об иранских ударах по военным объектам США в регионе, в том числе по авиабазе Аль-Дхафра в Абу-Даби, Аль-Удейд в Катаре и центру обеспечения Пятого флота США в Бахрейне.
Власти США подтвердили атаки и охарактеризовали обстановку как «активную ситуацию». Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявлял об успешных ударах по нескольким авиабазам США на Ближнем Востоке, включая базу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, авиабазу Аль-Азрак в Иордании и кувейтскую авиабазу Али Аль-Салем, используя баллистические ракеты и беспилотники. В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран заявил о начале операции «Правдивое обещание 4», в рамках которой наносились удары по американским базам, а также по территориям других стран, таких как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Иордания. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по соседним государствам, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.