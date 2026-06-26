WSJ узнала о повреждении ключевых объектов США в Бахрейне при весенних ударах Ирана

База военно-морских сил (ВМС) США в Бахрейне, выступающая штаб-квартирой Пятого флота, была повреждена во время ответных ударов Ирана весной 2026 года. Объект стал непригоден для выполнения основных функций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в Пентагоне и анализ спутниковых снимков.

Официально ВМС США не подтверждали информацию об ущербе на базе. По данным WSJ, при иранских ударах было сильно разрушено здание штаба флота, существенные повреждения получили учебный комплекс ВМС США, портовая инфраструктура, казармы и складские объекты.

Сейчас Пентагон рассматривает различные варианты в отношении базы в Бахрейне. Среди них — частичный перенос ее функционала на другие объекты на Ближнем Востоке. Общую стоимость строительства объектов базы в Бахрейне оценили в $400 млн.

База в Бахрейне — опорный пункт Пятого флота ВМС США с 1995 года. Объект находится в 240 км от иранского побережья, может принимать все типы кораблей американского флота.