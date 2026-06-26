Уральца, который угнал автомобиль и сбил насмерть 14-летнюю девочку, осудили

Первоуральский городской суд (Свердловская область) вынес обвинительный приговор жителю города Александру Лобунскому, который угнал автомобиль и насмерть сбил 14-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 1 декабря 2025 года около 8:00. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый управлял угнанным автомобилем Ford Fusion по улице Карла Маркса в поселке Новоуткинск. Он не уступил дорогу переходившей проезжую часть школьнице и сбил ее. Девочка скончалась на месте происшествия.

В ходе разбирательства Александр Лобунский полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть человека (п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Суд назначил Александру Лобунскому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный лишен права управления транспортными средствами на два года. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично. Приговор суда не вступил в законную силу.