Казахстан анонсировал частичный запрет на импорт пшеницы в июле

Власти Казахстана анонсировали частичный запрет на ввоз пшеницы с июля. Нормативный акт находится на утверждении, заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Азат Султанов.

По его словам, у Казахстана есть большие переходящие остатки зерна, которые нужно где-то хранить. «Поэтому для того, чтобы стимулировать внутренний рынок, такое решение было принято»,— сказал Азат Султанов (цитата по «Интерфаксу»).

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА». В нем указано, что мера призвана поддержать казахстанских производителей и обеспечить стабильный сбыт продукции. Предполагается, что частичный запрет будет действовать в течение полугода. Возможность импортировать пшеницу будет у мукомольных и птицеводческих предприятий, лицензированных элеваторов и АО «Национальная компания ”Продовольственная контрактная корпорация”».

Кроме того, ограничения связаны со сбором озимых культур в России — главного импортера пшеницы в страну. По данным Зернового союза Казахстана, российские поставщики продали в страну 1,54 млн тонн пшеницы с сентября 2025 года по апрель 2026 года. При этом в апреле показатель начал падать — по сравнению с мартом за этот месяц было импортировано на 38% меньше. Руководитель Комитета аналитики Зернового союза Евгений Карабанов допускает, что решение может быть в том числе связано с попыткой сократить объемы «серого импорта» пшеницы из России.

По оценке министерства сельского хозяйства США, конечные запасы пшеницы в Казахстане в 2026-2027 годах могут упасть более чем на 40% — до 1,8 млн тонн. Производство пшеницы при этом может снизиться до 14 млн тонн, а экспорт — до 7,5 млн тонн. Вместе с этим республика за последний год нарастила экспорт пшеницы. С сентября 2025 года по конец мая текущего года страна продала за границу 11,7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте — на 13,6% больше прошлогоднего показателя.