Казахстан анонсировал частичный запрет на импорт пшеницы в июле
Власти Казахстана анонсировали частичный запрет на ввоз пшеницы с июля. Нормативный акт находится на утверждении, заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Азат Султанов.
По его словам, у Казахстана есть большие переходящие остатки зерна, которые нужно где-то хранить. «Поэтому для того, чтобы стимулировать внутренний рынок, такое решение было принято»,— сказал Азат Султанов (цитата по «Интерфаксу»).
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА». В нем указано, что мера призвана поддержать казахстанских производителей и обеспечить стабильный сбыт продукции. Предполагается, что частичный запрет будет действовать в течение полугода. Возможность импортировать пшеницу будет у мукомольных и птицеводческих предприятий, лицензированных элеваторов и АО «Национальная компания ”Продовольственная контрактная корпорация”».
Кроме того, ограничения связаны со сбором озимых культур в России — главного импортера пшеницы в страну. По данным Зернового союза Казахстана, российские поставщики продали в страну 1,54 млн тонн пшеницы с сентября 2025 года по апрель 2026 года. При этом в апреле показатель начал падать — по сравнению с мартом за этот месяц было импортировано на 38% меньше. Руководитель Комитета аналитики Зернового союза Евгений Карабанов допускает, что решение может быть в том числе связано с попыткой сократить объемы «серого импорта» пшеницы из России.
По оценке министерства сельского хозяйства США, конечные запасы пшеницы в Казахстане в 2026-2027 годах могут упасть более чем на 40% — до 1,8 млн тонн. Производство пшеницы при этом может снизиться до 14 млн тонн, а экспорт — до 7,5 млн тонн. Вместе с этим республика за последний год нарастила экспорт пшеницы. С сентября 2025 года по конец мая текущего года страна продала за границу 11,7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте — на 13,6% больше прошлогоднего показателя.
Текущее решение Казахстана о введении частичного запрета на импорт пшеницы с июля 2026 года объясняется необходимостью стимулирования внутреннего рынка и наличием больших переходящих остатков зерна. Это не первый случай, когда Казахстан прибегает к таким мерам. Так, 26 июля 2024 года уже вводился полный запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта до конца 2024 года, чтобы защитить внутренний рынок и предотвратить реэкспорт зерна. Подобные запреты были также введены на импорт куриных яиц и томатов.
Россия, в свою очередь, также принимала ответные меры. Например, 17 октября 2024 года Россельхознадзор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, вводил временные ограничения на ввоз из Казахстана ряда сельхозпродукции, включая пшеницу, томаты, перцы, чечевицу и семена льна масличного, из-за обнаружения карантинных объектов и непринятия Казахстаном адекватных мер. Отмечалось, что большая часть этой продукции поступает в Казахстан извне, а не производится в республике.