В Москве раскрыли схему ухода от налогов на 7 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России наблюдается устойчивая тенденция роста числа налоговых преступлений. Так, в Татарстане количество уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в 2023 году выросло втрое, при этом сумма возмещенного ущерба составила 1,6 млрд рублей. В аналогичном деле в Самарской области директора табачной компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей за период с 2021 по 2024 год, а также в легализации преступно приобретенных средств. В рамках расследования было установлено, что он предоставлял ложные сведения об объемах производства и реализации никотиносодержащей продукции.

Законодательство стремится ужесточить борьбу с уклонением от налогов. Минюст в 2024 году предложил ввести уголовную ответственность за незаконное открытие ИП через подставных лиц, приравнивая общественную опасность таких действий к незаконному образованию юридических лиц. Ранее, в 2023 году, Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ, которые смягчают ответственность за налоговые преступления при условии полного погашения штрафов, пеней и недоимок. Однако это не исключает уголовного преследования, а лишь минимизирует количество инцидентов с ним, предоставляя возможность оперативного возмещения ущерба без судебных разбирательств.

Проблема уклонения от налогов обострилась с появлением инфокоучей и блогеров, использующих упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Они дробили свой бизнес, чтобы превысить лимит доходов в 150 млн рублей в год. Примерами могут служить дела Елены Блиновской, обвиненной в неуплате почти 1 млрд рублей налогов, и Валерии Чекалиной, уклонившейся от уплаты 311 млн рублей, которые также обвиняются в легализации средств. Подобные схемы становятся причиной крупных уголовных дел, которые могут привести к значительным срокам лишения свободы, особенно если к обвинениям в неуплате налогов добавляются обвинения в отмывании денег.

Правоохранительные органы, включая ГУЭБиПК МВД и УФНС, активно выявляют такие схемы, что привело к возбуждению ряда уголовных дел против крупных блогеров. В некоторых случаях блогеры пытались погасить недоимки добровольно, чтобы избежать уголовной ответственности. Тем не менее, для тех, кто не желает играть по правилам, последствия могут быть серьезными, особенно при доказательстве легализации преступных доходов.