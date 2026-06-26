В Воронежской области замдиректора техникума в Лисках оштрафовали за взятки

Лискинский районный суд Воронежской области признал замдиректора местного техникума виновным в получении от десяти студентов взяток на сумму свыше 140 тыс. руб. Мужчине назначили штраф в размере 2 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По информации «Ъ-Черноземье», осужденным является Михаил Ефимов — заместитель директора по учебно-производственной работе Лискинского техникума железнодорожного транспорта, филиала Ростовского государственного университета путей сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, Михаил Ефимов незаконно получал от студентов деньги в период с апреля 2020-го по май 2023 года за предоставление готовой выпускной квалификационной работы и составление на нее положительного отзыва. Студенты получали допуск к защите, затем положительную оценку за защиту и в дальнейшем диплом. Деятельность замдиректора была пресечена Следственным комитетом и Юго-Восточным линейным управлением МВД на транспорте.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем СК был наложен арест на имущество фигуранта на сумму свыше 1,5 млн руб.»,— добавили в Следственном комитете.

Накануне, 26 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия отправил в СИЗО врача центра военно-врачебной экспертизы областного военного комиссариата. Женщину обвиняют в подлоге и получении взяток. Следствие считает, что она брала деньги за внесение ложных сведений в медицинские документы призывников, что привело к их незаконному освобождению от военной службы.

Денис Данилов