Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Малоэтажные офисные центры — редкий продукт на первичном рынке. В старых границах столицы таких почти нет. В пределах МКАД строят и проектируют около 70 объектов с реализацией мелкими блоками. Из них всего четыре не выше пяти этажей, посчитали эксперты компаний Ricci и «Хайтэк Девелопмент». Общая площадь всех офисных комплексов в экспозиции старой Москвы сегодня составляет более 4 млн кв. м. В продаже представлено около 2,5 тыс. лотов площадью 700 тыс. кв. м.

Основная активность девелоперов смещается к «Большому Сити» — там сосредоточено до 35% от общего числа строящихся и проектируемых бизнес-центров на продажу. Кроме того, 40% возводят за ТТК по программе мест приложения труда. Самые высотные проекты расположены в «Москва-Сити», на Ходынском поле, у станций метро «Белорусская» и «Савеловская».

На этом фоне компактные здания почти перестали быть самостоятельным продуктом — теперь они чаще появляются как премиальное дополнение к крупным деловым кластерам. А камерные отдельно стоящие бизнес-центры в исторических локациях переходят в категорию абсолютного эксклюзива.

На горизонте ближайших лет число таких проектов будет ограниченным, отмечают брокеры. По их словам, девелоперы выводят на рынок крупноформатные объекты. На фоне устойчивого структурного дефицита премиальных камерных офисов средневзвешенная стоимость 1 кв. м в таком формате превышает среднерыночный показатель в 3,5 раза.

Светлана Бардина