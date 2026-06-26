Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ

Для России самым скандальным чемпионатом мира получился мундиаль 2002 года в Японии и Корее. Этот турнир запомнился вопиющими судейскими решениями. Арбитры тогда буквально вытащили в полуфинал одну из хозяек — сборную Южной Кореи. Российская команда в матче с Японией тоже вкусила странных вердиктов. Лучший арбитр тех лет, немец Маркус Мерк, которому обычно не было вопросов, вдруг допустил две грубейшие ошибки в пользу хозяев.

Сначала не поставил стопроцентный пенальти в ворота японцев, а потом засчитал их гол из офсайда — причем настолько явного, что даже японские болельщики притихли. Но самое страшное произошло не в далеких странах, а в Москве. Тот матч в столице транслировали на четырех больших экранах — на Арбате, Поклонной горе, Триумфальной и Манежной площадях. На Манежной собралось около 15 тыс. человек.

Вокруг свободно продавали спиртное, и многие открыто подогревали эмоции не только футболом. Милиция о безопасности не позаботилась, и после судейских решений и поражения нашей команды от японцев (0:1) на Манежной площади началась настоящая бойня. Сначала в экран полетели бутылки, а потом разъяренная толпа стала жечь автомобили.

Все это продолжалось несколько часов. По официальным данным, пострадали 80 человек. Двое погибли, в том числе 17-летний школьник, убитый ударом ножа в сердце. Преступников так и не нашли. Сборная России тогда покинула чемпионат после группового этапа.

Владимир Осипов