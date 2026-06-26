Прибыль микрофинансовых организаций в России в I квартале выросла на 38%

Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом квартале выросла на 38% — до 18 млрд руб. Это следует из «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов» Центробанка.

Примерно половина всей прибыли отрасли пришлась на несколько кэптивных и банковских МФО, отметили в ЦБ. По данным регулятора, «значительная часть» независимых компаний работала с отрицательной или околонулевой рентабельностью. В целом рентабельность капитала по рынку МФО в первом квартале этого года составила 21,4% (кварталом ранее — 21,5%). Медианная рентабельность снизилась с 2,3% до 2,2%.

Доля МФО, работающих в убыток, остается высокой, указано в обзоре. При этом появляется тенденция к увеличению этой доли. В первом квартале 2026 года убыточными стали 35% компаний. Кварталом ранее этот показатель составлял 31%. Около 66% портфеля займов МФО приходится на 20 крупнейших участников.

Выдачи микрофинансовых организаций в первом квартале составили 482 млрд руб. Этот показатель стал минимальным с третьего квартала 2024 года, сообщил регулятор. Снижение произошло за счет сегмента потребительских займов. Заметнее всего сократились выдачи займов на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. Этот сегмент обеспечил всего 16% выдач в анализируемом периоде.