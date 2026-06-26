Прибыль микрофинансовых организаций в России в I квартале выросла на 38%
Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом квартале выросла на 38% — до 18 млрд руб. Это следует из «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов» Центробанка.
Примерно половина всей прибыли отрасли пришлась на несколько кэптивных и банковских МФО, отметили в ЦБ. По данным регулятора, «значительная часть» независимых компаний работала с отрицательной или околонулевой рентабельностью. В целом рентабельность капитала по рынку МФО в первом квартале этого года составила 21,4% (кварталом ранее — 21,5%). Медианная рентабельность снизилась с 2,3% до 2,2%.
Доля МФО, работающих в убыток, остается высокой, указано в обзоре. При этом появляется тенденция к увеличению этой доли. В первом квартале 2026 года убыточными стали 35% компаний. Кварталом ранее этот показатель составлял 31%. Около 66% портфеля займов МФО приходится на 20 крупнейших участников.
Выдачи микрофинансовых организаций в первом квартале составили 482 млрд руб. Этот показатель стал минимальным с третьего квартала 2024 года, сообщил регулятор. Снижение произошло за счет сегмента потребительских займов. Заметнее всего сократились выдачи займов на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. Этот сегмент обеспечил всего 16% выдач в анализируемом периоде.
Рост прибыли микрофинансовых организаций (МФО), несмотря на общее увеличение этого показателя в первом квартале 2026 года, сопровождается рядом тенденций, указывающих на усиливающееся давление со стороны регулятора и изменение структуры рынка. В 2024 году прибыль микрофинансовой отрасли уменьшилась на 7%, до 36 млрд рублей, при этом число новых клиентов выросло рекордно на 24%. Крупнейшие игроки, особенно кэптивные МФО, связанные с банками и маркетплейсами, показывают устойчивый рост прибыли, тогда как независимые компании сталкиваются со снижением рентабельности и вынуждены сокращать расходы на персонал и рекламу.
Банк России на протяжении последних двух лет активно реформирует микрофинансовую отрасль, ужесточая регулирование. С 2026 года для граждан России будут введены ограничения на количество одновременно действующих займов в МФО (не более одного до погашения), установлен трехдневный период «охлаждения» между погашением и получением нового займа, а также снижен максимальный уровень переплаты со 130 до 100%. Эти меры направлены на борьбу с закредитованностью населения, однако приводят к снижению одобрения заявок и сужению клиентской базы МФО.
Эксперты прогнозируют масштабную чистку российского рынка микрофинансирования: к концу 2027 года количество МФО может сократиться более чем вдвое, до 350-400 из 800 действующих. Мелкие игроки, неспособные выдержать конкуренцию и соответствовать новым требованиям регулятора, вынуждены будут уходить с рынка или поглощаться крупными участниками. В условиях ужесточения регулирования МФО активно ищут новые сегменты бизнеса, такие как кредитование малого и среднего бизнеса, а также предлагают дополнительные услуги, например, страховые продукты и телемедицину.