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«Жара: где же гнев по поводу смертоносного бездействия?»

Европейские страны страдают от невиданной жары: реакция мировых СМИ

Катастрофическая жара в Европе — одна из самых обсуждаемых тем не только на континенте, но и во всем мире. Сами европейцы рассуждают о климатическом кризисе и иногда весьма энергично выражают недовольство бездействием властей. Американцы же шокированы тем, что европейцы не приучены к кондиционерам и машинам по производству кубиков льда.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Невыносимые ночи и высокая влажность стали отличительной чертой рекордных июньских температур в Европе

Самая жестокая и широкая июньская волна жары, обрушившаяся на Европу, стала еще более невыносимой из-за высоких ночных температур и влажности. Она была бы практически невозможной без изменения климата... «Если быстро не сократить выбросы парниковых газов, Европа будет вспоминать свой самый жаркий период как необычно прохладный»,— заявила профессор климатологии Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто. По словам ученых, в ближайшие годы жара будет только усиливаться. Европа — самый быстро нагревающийся континент, а июнь — месяц, который нагревается быстрее всего в мире. Температуры растут быстрее, чем инфраструктура способна с этим справляться.

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Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: AP / Kin Cheung

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Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: AP / Kin Cheung

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Американцы хотят извиниться, что сомневались в европейской жаре: «Чувствую себя пристыженной»

Этим летом американцы в Европе переживают едва ли не сильнейшее потрясение в жизни из-за взлета температур до рекордных значений по всему континенту. Пиковые значения приблизились к 100 градусам по Фаренгейту в Великобритании и превзошли этот показатель в таких городах, как Париж… Экспаты и туристы из самых жарких, самых душных штатов США потрясены: они всю жизнь жили в изнурительной жаре, но оказались неподготовленными к вот такому.

«Чувствую себя пристыженной,— говорит 30-летняя медсестра Марисса Паркс, в прошлом году переехавшая в Лондон из Хьюстона.— Я техаска, и чувствую себя неловко, когда не могу вынести жару, находясь в Лондоне».

Волны жары становятся все более частыми в Европе и все более смертельными… Но экстремальные температуры пока не стали повседневной реальностью, и многие тут до сих пор не считают кондиционеры чем-то необходимым. Они есть только в небольшой части британских домохозяйств. Их нет даже в сдаваемых на время отпуска квартирах и в некоторых отелях. В европейских холодильниках нет встроенных машин для производства льда, а рестораны и кафе неохотно делятся им… Так что пока стандартный европейский совет по борьбе с жарой — оставаться дома и пить больше воды.

La Vanguardia (Барселона, Испания)

Жизнь в условиях экстремальной жары

Волна жары — исключительный феномен, наступающий в период необычайно высоких температур. Но эта исключительность постепенно снижается. За последние 25 лет XX века в Испании волны жары в общей сложности продолжались 129 дней. С начала XXI века их число выросло до 329… Несмотря на столь убедительные цифры, все еще находятся те, кто упорно отрицает существование климатического кризиса и его разрушительных последствий. Но реальность неоспорима. Природные катастрофы, которые, как казалось ранее, могут быть только в тропических районах, теперь затрагивают более широкий круг стран, включая и европейские.

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Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Nacho Doce / Reuters

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Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Nacho Doce / Reuters

На все это есть два возможных ответа. Один, немедленный, следовать рекомендациям властей, как справляться с высокими температурами. Другой, долгосрочный, предполагает поддержку политических партий, осознающих серьезность ситуации и способствующих минимизации последствий климатического кризиса.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Эксперты считают волну жары «однозначным» следствием изменения климата

Будет ли сегодня (26 июня.— “Ъ”) побит рекорд для июня? Сегодня впервые в Германии в июне температура может преодолеть отметку 40 градусов. До сих пор самая высокая температура в июне составляла 39,6 градуса 30 июня 2019 года.

Интенсивность нынешнего периода жары, по мнению некоторых ученых, связана с изменениями климата: «Причина этого однозначно в изменении климата». Нынешние крайне высокие температуры и днем, и ночью в это время года были «практически невозможны» 50 лет назад.

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Фото: AP

Фото: AP

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: StephaneВ Mahe / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

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Фото: AP

Фото: AP

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: StephaneВ Mahe / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В Швейцарии уже зафиксирован температурный рекорд для июня — 38 градусов. Большинство европейцев страдает от этой волны жары.

L'Humanite (Париж, Франция)

Жара: где же гнев по поводу смертоносного бездействия?

Кто еще может отрицать, что человечество столкнулось с величайшим экзистенциальным кризисом в своей истории? Сколько еще волн жары, наводнений, засух, масштабных пожаров и исчезновения целых видов и территорий потребуется мировым лидерам, чтобы понять, что мы на экологическом перепутье?.. Сторонники Макрона погрязли в своем смертоносном бездействии… Правые и крайне правые представляют все как стихийное бедствие, которое нужно терпеть, стиснув зубы. Правительство прекрасно понимает, что его бездействие приведет к новым трагедиям и смертям. Их выбор преступен… Сейчас, когда страна задыхается, кажется, все осознают ужасающую глупость отрицателей изменения климата. Но где же гнев?

Подготовили Екатерина Наумова, Яна Рождественская, Николай Зубов

Фотогалерея

Жара в Европе

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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