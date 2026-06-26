«Жара: где же гнев по поводу смертоносного бездействия?»

Катастрофическая жара в Европе — одна из самых обсуждаемых тем не только на континенте, но и во всем мире. Сами европейцы рассуждают о климатическом кризисе и иногда весьма энергично выражают недовольство бездействием властей. Американцы же шокированы тем, что европейцы не приучены к кондиционерам и машинам по производству кубиков льда.

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Financial Times (Лондон, Великобритания) Невыносимые ночи и высокая влажность стали отличительной чертой рекордных июньских температур в Европе Самая жестокая и широкая июньская волна жары, обрушившаяся на Европу, стала еще более невыносимой из-за высоких ночных температур и влажности. Она была бы практически невозможной без изменения климата... «Если быстро не сократить выбросы парниковых газов, Европа будет вспоминать свой самый жаркий период как необычно прохладный»,— заявила профессор климатологии Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто. По словам ученых, в ближайшие годы жара будет только усиливаться. Европа — самый быстро нагревающийся континент, а июнь — месяц, который нагревается быстрее всего в мире. Температуры растут быстрее, чем инфраструктура способна с этим справляться.

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The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Американцы хотят извиниться, что сомневались в европейской жаре: «Чувствую себя пристыженной» Этим летом американцы в Европе переживают едва ли не сильнейшее потрясение в жизни из-за взлета температур до рекордных значений по всему континенту. Пиковые значения приблизились к 100 градусам по Фаренгейту в Великобритании и превзошли этот показатель в таких городах, как Париж… Экспаты и туристы из самых жарких, самых душных штатов США потрясены: они всю жизнь жили в изнурительной жаре, но оказались неподготовленными к вот такому. «Чувствую себя пристыженной,— говорит 30-летняя медсестра Марисса Паркс, в прошлом году переехавшая в Лондон из Хьюстона.— Я техаска, и чувствую себя неловко, когда не могу вынести жару, находясь в Лондоне». Волны жары становятся все более частыми в Европе и все более смертельными… Но экстремальные температуры пока не стали повседневной реальностью, и многие тут до сих пор не считают кондиционеры чем-то необходимым. Они есть только в небольшой части британских домохозяйств. Их нет даже в сдаваемых на время отпуска квартирах и в некоторых отелях. В европейских холодильниках нет встроенных машин для производства льда, а рестораны и кафе неохотно делятся им… Так что пока стандартный европейский совет по борьбе с жарой — оставаться дома и пить больше воды.

La Vanguardia (Барселона, Испания) Жизнь в условиях экстремальной жары Волна жары — исключительный феномен, наступающий в период необычайно высоких температур. Но эта исключительность постепенно снижается. За последние 25 лет XX века в Испании волны жары в общей сложности продолжались 129 дней. С начала XXI века их число выросло до 329… Несмотря на столь убедительные цифры, все еще находятся те, кто упорно отрицает существование климатического кризиса и его разрушительных последствий. Но реальность неоспорима. Природные катастрофы, которые, как казалось ранее, могут быть только в тропических районах, теперь затрагивают более широкий круг стран, включая и европейские. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters На все это есть два возможных ответа. Один, немедленный, следовать рекомендациям властей, как справляться с высокими температурами. Другой, долгосрочный, предполагает поддержку политических партий, осознающих серьезность ситуации и способствующих минимизации последствий климатического кризиса.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Эксперты считают волну жары «однозначным» следствием изменения климата Будет ли сегодня (26 июня.— “Ъ”) побит рекорд для июня? Сегодня впервые в Германии в июне температура может преодолеть отметку 40 градусов. До сих пор самая высокая температура в июне составляла 39,6 градуса 30 июня 2019 года. Интенсивность нынешнего периода жары, по мнению некоторых ученых, связана с изменениями климата: «Причина этого однозначно в изменении климата». Нынешние крайне высокие температуры и днем, и ночью в это время года были «практически невозможны» 50 лет назад. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AP Фото: AP Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: StephaneВ Mahe / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: AP Фото: AP Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: StephaneВ Mahe / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters В Швейцарии уже зафиксирован температурный рекорд для июня — 38 градусов. Большинство европейцев страдает от этой волны жары.

L'Humanite (Париж, Франция) Жара: где же гнев по поводу смертоносного бездействия? Кто еще может отрицать, что человечество столкнулось с величайшим экзистенциальным кризисом в своей истории? Сколько еще волн жары, наводнений, засух, масштабных пожаров и исчезновения целых видов и территорий потребуется мировым лидерам, чтобы понять, что мы на экологическом перепутье?.. Сторонники Макрона погрязли в своем смертоносном бездействии… Правые и крайне правые представляют все как стихийное бедствие, которое нужно терпеть, стиснув зубы. Правительство прекрасно понимает, что его бездействие приведет к новым трагедиям и смертям. Их выбор преступен… Сейчас, когда страна задыхается, кажется, все осознают ужасающую глупость отрицателей изменения климата. Но где же гнев?

Подготовили Екатерина Наумова, Яна Рождественская, Николай Зубов