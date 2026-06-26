Италию готовят к подавляющему большинству

Италия приступает к парламентским дебатам по реформе избирательной системы, предложенной премьером Джорджей Мелони. Центральный пункт ее инициативы — автоматически вознаграждать большинством мест в парламенте победившую коалицию даже при минимальном ее отрыве от соперников. По замыслу правящих правоцентристов, это обеспечит стабильность правительства. По мысли левоцентристской оппозиции, затея Мелони антидемократична и откровенно нацелена на обеспечение ее собственной победы на парламентских выборах 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

26 июня в Италии стартовали парламентские дебаты по законопроекту об изменении избирательной реформы, затеянной премьером страны Джорджей Мелони.

Одно из центральных и даже краеугольных изменений — переход к полностью пропорциональной системе с так называемым бонусом за большинство, который будет автоматически присуждаться победившей коалиции, получившей при этом более 40% голосов.

Даже при минимальном разрыве между первым и вторым местом перешагнувший рубеж в 40% победитель гарантированно будет иметь полное большинство в парламенте.

Если ни одна коалиция не наберет 40%, состоится второй тур выборов между двумя блоками, набравшими наибольшее количество голосов, при условии что оба блока собрали больше 35%.

Согласно законопроекту, такой «бонус» может добавить победившей коалиции до 17,5% мест в парламенте. Но для этого партийным блокам надо соблюсти еще ряд условий: например, заранее выдвинуть одобренную программу (а не договариваться о компромиссах после выборов), а также загодя согласовать кандидата на пост премьер-министра. И если для правоцентристов это не станет проблемой (у Джорджи Мелони нет конкурентов), то у оппозиционного левоцентристского лагеря будут определенные сложности: на роль будущего главы правительства от левого центра метит как глава Демократической партии Элли Шлейн, так и лидер «Пяти звезд» Джузеппе Конте.

Кроме того, закон, в случае принятия, заметно осложнит участие в выборах для небольших партий. 3-процентный порог для прохождения в парламент останется в силе, но партии обяжут собрать минимум 500 тыс. подписей в свою поддержку.

Во многом этот пункт сочли нацеленным лично против бывшего генерала Роберто Ванначчи и его недавно созданного крайне правого движения «Национальное будущее» (Futuro Nazionale). Несмотря на «молодость» этой политической силы, она уже котируется в рейтингах на уровне 4–5%, наступая на пятки младшему союзнику «Братьев Италии» Мелони — правой «Лиге» во главе с Маттео Сальвини, откуда Ванначчи со скандалом вышел в прошлом году.

В преддверии нынешних парламентских дебатов Мелони объяснила желание изменить существующие избирательные порядки стремлением обеспечить стабильность правительства после многих лет политических потрясений, которые терзали Италию до ее прихода к власти. «Сегодня нас воспринимают как оплот стабильности в Европе; вчера мы были нестабильной Италией в более стабильной Европе. Я надеюсь на большую стабильность в Европе, но я, конечно, не хочу, чтобы Италия снова стала нестабильной»,— пояснила премьер в интервью миланскому изданию Il giorno della Verita 23 июня.

В настоящее время в Италии используется смешанная избирательная система, известная как Rosatellum, в которой около одной трети из 600 депутатов парламента избираются по одномандатным округам, где побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Оставшиеся две трети мест распределяются пропорционально, исходя из доли голосов, полученных каждой партией на национальном уровне для нижней палаты депутатов и на региональном уровне для Сената.

На выборах 2022 года — на фоне глубокого раскола оппозиции, так и не сумевшей сформировать избирательный альянс,— эта система сыграла Мелони на руку, приведя ее «Братьев Италии» к оглушительной победе. К выборам 2027 года оппозиция — прежде всего в лице Демократической партии и движения «Пять звезд» — подходит с очевидным намерением объединиться и провести единую избирательную кампанию.

Неудивительно, что многие в стране сочли затею премьера свидетельством неуверенности в перспективах собственного переизбрания. «Изменение избирательного закона всегда является признаком слабости. Если вам приходится менять правила для победы, это означает, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно в потенциальной победе на выборах»,— отметил политолог Римского университета Луисс Лоренцо Кастеллани.

Возмущение выразили и оппоненты Мелони. В Демпартии предложенную ей реформу назвали «авторитарным планом, концентрирующим власть в руках одного человека».

«Итальянская политическая система снова становится жертвой этого антидемократического проклятия, продиктованного привычкой основных партий подстраивать избирательное законодательство под свои нужды»,— отметил, в свою очередь, депутат Риккардо Маджи из небольшой оппозиционной партии Piu Europa.

Впрочем, если проект пройдет, он может сыграть и в пользу оппозиции — при условии ее перевеса. «Нас вполне могут победить,— признал такую вероятность соратник и однопартиец премьера сенатор Лучио Малан.— Но для того чтобы иметь сильное стабильное большинство, будь то наше или левое, лучше принять такой закон».

В недавней истории Италии продавленный правыми избирательный закон не раз играл на руку их соперникам. В 2005 году тогдашний правый премьер Сильвио Берлускони уже принимал аналогичный закон, вводивший пропорциональную систему с «мажоритарным бонусом». За восемь лет действия этого закона, в народе окрещенного «свинским», в стране состоялось трое парламентских выборов, и в двух из них Берлускони был вынужден уступить власть левой оппозиции при минимальном перевесе голосов. В 2013 году закон был признан антиконституционным и отменен конституционным судом вслед за целой чередой гражданских исков против такой системы.

Наталия Портякова