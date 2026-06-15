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Правые размывают долю голосов

Итальянским избирателям показали «Национальное будущее»

На политическую сцену Италии ворвалась новая крайне правая партия «Национальное будущее» (Futuro Nazionale). Она создана отставным 57-летним генералом Роберто Ванначчи, еще недавно входившим в «Лигу» Маттео Сальвини. Новоиспеченное популистское движение, выступающее в числе прочего за то, чтобы в четыре раза сократить долю мигрантов в населении страны и отказаться от «Зеленой сделки» Евросоюза, уже приближается в рейтингах к 5%. Набирающая популярность партия снижает шансы премьера Джорджи Мелони и ее союзников на переизбрание на выборах 2027 года. Выходом из ситуации могло бы стать объединение правых в единый избирательный блок, но пока они такой вариант отвергают.

Создатель партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи

Создатель партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи

Фото: Remo Casilli / Reuters

Создатель партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи

Фото: Remo Casilli / Reuters

Генерал итальянской армии Роберто Ванначчи получил широкую известность на родине летом 2023 года, после публикации своей книги «Мир перевернут с ног на голову». В ней оказалось столько противоречивых высказываний о феминизме, нетрадиционных сексуальных отношениях («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), евреях и иммигрантах, что армейское командование было вынуждено начать расследование на предмет дисциплинарных нарушений. По его итогам в феврале 2024 года генерала отстранили почти на год от службы с сохранением половины заработной платы за нанесенный ущерб «принципу нейтралитета вооруженных сил». Как заявил тогда министр обороны Италии Гвидо Крозетто, публикация книги не была одобрена начальством Ванначчи, и он «выразил мнения, которые дискредитируют армию, Министерство обороны и Конституцию». Но зато медиаэффект вышел громким: вскоре после появления на книжных прилавках книга «Мир перевернут с ног на голову» заняла первое место среди бестселлеров в Италии и привлекла к Ванначчи пристальное внимание СМИ.

Отставной генерал столь же эффектно ворвался и в политику.

В преддверии выборов в Европарламент летом 2024 года бывший десантник в качестве кандидата от праворадикальной партии «Лига» Маттео Сальвини стал вторым по числу набранных голосов кандидатом в Италии, получив поддержку более 530 тыс. избирателей. Впоследствии, в мае 2025 года, Сальвини назначил его заместителем секретаря своей партии, что понравилось далеко не всем его однопартийцам. Но полгода спустя отношения между двумя этими политиками испортились: Ванначчи объявил о своем намерении баллотироваться как независимый кандидат и создании партии «Национальное будущее», из-за чего он вышел из группы «Патриоты за Европу» в Европарламенте. Сальвини счел этот уход предательством.

14 июня нынешнего года Роберто Ванначчи официально презентовал свою партию широкой публике и представил ее программу.

Ожидаемо самые радикальные взгляды у политической силы и ее лидера касаются вопросов миграции. «У нас нет программы по иммиграции, у нас есть программа по реэмиграции»,— заявил Ванначчи в Риме под одобрительные возгласы сторонников, объявляя о планах сократить число проживающих в Италии иммигрантов вчетверо, до 4% от общей численности населения по сравнению примерно с 12% в настоящее время.

Кроме того, «Национальное будущее», как стало ясно в воскресенье, выступает за обсуждение членства Италии в зоне евро, отказ от «Зеленой сделки» ЕС, направленной на резкое сокращение выбросов углекислого газа, и отмену действующего в стране запрета на атомную энергетику. Впрочем, первоочередной задачей, как заявил Ванначчи, станут безопасность и оборона. В Италии один из самых низких показателей убийств и насильственных преступлений в мире, однако политик выступил за нулевую терпимость к преступникам и строительство новых тюрем. Наконец, его программа предусматривает льготы для семей, включая снижение налогов для семей с детьми.

При этом Роберто Ванначчи решительно отверг ярлык «крайне правого», называя свой проект «подлинно правым».

К этой категории он, к слову, относит и премьера Италии, лидера партии «Братья Италии» Джорджу Мелони, которая, по его мнению, просто сошла со временем с правильного пути. «У меня много общих идей с премьер-министром. Проблема заключалась в их реализации»,— заявил восходящая звезда итальянской политики пару недель назад, упомянув о ряде обещаний главы правительства, которые так и не были выполнены.

Сейчас благодаря перебежчикам из других правых партий «Национальное будущее» насчитывает восемь депутатов в парламенте. «Это не мы ходим попрошайничать — они пришли к нам, потому что верят в наш проект»,— заявил Ванначчи недавно, отвергая обвинения в переманивании парламентариев.

По большому счету он не лукавит.

Недавно численность новой партии превысила 100 тыс. членов — больше, чем у уже укрепившейся на политическом Олимпе «Лиги», а в рейтингах эта сила набирает около 4,5–4,8% (для сравнения: партия Сальвини котируется в нынешних рейтингах на уровне 5,7–5,8%).

Такой расклад создает немалые проблемы правоцентристской коалиции Джорджи Мелони, куда входит и «Лига», снижая ее шансы остаться у власти на национальных выборах в следующем году. Вариантом предотвратить рассеивание голосов правого электората могло бы стать коалиционное соглашение между «Братьями Италии» и их нынешними партнерами с «Национальным будущим», но пока ни одна из сторон такого желания не выражает.

«Я не понимаю, почему я должен говорить о союзе с тем, кто так же настроен против нас, как и Демократическая партия (левоцентристская.— “Ъ”). Ванначчи входит в число тех, кто хотел бы сместить правительство Мелони»,— заранее открестился от такого альянса организационный директор «Братьев Италии» Джованни Донцелли, выступая в эфире телеканала RTV в Сан-Марино.

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Не соответствующими ценностям коалиции идеи Ванначчи считают и многие правоцентристские союзники Мелони, отмечая, что многих из числа их умеренных сторонников отпугнут его тесные связи с крайне правыми европейскими партиями, вроде немецкой «Альтернативы для Германии», равно как и его антиевропейская и пророссийская политика. Примечательно, что в последнее время Роберто Ванначчи ничего не говорил про Россию, однако, как следует из книги экс-посла Италии в России Джорджо Стараче «Трудный мир. Дневники посла в Москве», Роберто Ванначчи, будучи военным атташе при дипмиссии в российской столице, был убежден, что «масштабного конфликта» между Москвой и Киевом не будет. По свидетельству бывшего посла, генерал говорил, что русские войдут на Украину, «как нож в осла», предсказывая быстрое продвижение к Киеву и капитуляцию президента Зеленского в течение нескольких недель.

Наталия Портякова

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