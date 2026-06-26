Мост на ЖБИ в Екатеринбурге полностью откроют в понедельник

Путепровод на ул. Малышева в Екатеринбурге полностью откроют в понедельник, 29 июня, в шесть утра. Дорожные работы уже завершены, однако по технологии нужно выждать 72 часа, чтобы составы затвердели, пояснил глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети главы Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: соцсети главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Много жалоб от жителей на пробки утром и вечером. Но учитывая техническое состояние эстакады, оставлять мост дальше без ремонта было просто небезопасно»,— сказал мэр.

Подрядчик обновил 15 тыс. кв м дорожного полотна и заменил 16 деформационных швов. Работы должны были завершиться в конце августа, но работы проводили в две смены, за счет чего сроки ускорились на два месяца. Полосы ремонтировали попеременно: сначала движение было закрыто по одной стороне моста, затем — по другой.

Как рассказал директор треста «Уралтрасспецстрой» Борис Ригер, такая технология деформационных швов запускается в Свердловской области впервые, подобные в регионе применяют только на участке трассы М-12, который пока находится на этапе строительства. Новые швы будут бесшумными за счет небольшого перепада и будут меньше изнашиваться. По словам господина Ригера, пока мало точных данных о их сроке службы на практике, но в Тюмени их используют уже шесть лет без необходимости ремонта.

Анна Капустина