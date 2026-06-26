Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к 50

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». С начала дня вблизи столицы уничтожены 49 БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Домодедово и Шереметьево работают по согласованию, Внуково с 11 утра принимает и выпускает самолеты штатно.

В период с 7:00 до 9:00 мск над Россией уничтожены 46 беспилотников. Помимо Московской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.