Силы ПВО за два часа сбили 46 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 беспилотников ВСУ над регионами России в период с 7:00 до 9:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Московской областями.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 660 беспилотников над российскими регионами. По данным военного ведомства, дроны уничтожили над Черным и Азовским морями, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской и Московской областями.