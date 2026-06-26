Цена на аренду квартир в Екатеринбурге за год упала на 5,2%

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Екатеринбурге за год снизилась на 5,2%. Как пишет «Ъ», ссылаясь на данные «Циан», средняя арендная ставка двухкомнатной квартиры в июне этого года в уральской столице составляет 40,2 тыс. руб. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 32 тыс. руб. в месяц. На «однушки» цена за год упала на 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сильнее всего среди крупных городов цена на аренду двухкомнатных квартир упала в Краснодаре (-11,7% за год). По данным на июнь, арендовать «двушку» стоит в среднем 39,4 тыс. руб. В Санкт-Петербурге цены снизились на 10,4% — арендовать двухкомнатную квартиру в северной столице сейчас стоит около 65,8 тыс. руб. Напротив, выросли цены в Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре и Омске.

В целом в крупных городах РФ год к году на 28,8% увеличилось количество квартир, предлагаемых к аренде. Относительно июня 2024 года показатель вырос в 2,2 раза.

Подробнее — в материале «Квартиры растеряли жильцов»